El Ayuntamiento de Palma prepara una cabalgata de Reyes con un itinerario "corto" y un aforo "reducido"

El regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, ha manifestado este jueves en una rueda de prensa que Cort "intenta seguir" la evolución de la pandemia del coronavirus para "reducir al máximo los posibles riesgos de contagio".

En cuanto al formato de la cabalgata, ha explicado que la administración pública les hizo llegar dos recomendaciones, que contemplan la celebración de este evento de manera estática o hacerla itinerante garantizando un control de los asistentes.

Así, el Consistorio decidió optar por la segunda opción, por lo que está colaborando con la Policía Local y otra áreas de Seguridad Ciudadana para asegurar "que el itinerario pase por un lugar por el que sea sencillo cortar una calle" en el caso de que hubiera aglomeraciones.

Por otra parte, el regidor ha recordado que, los días previos al encendido de luces, el Ayuntamiento "tenía miedo" de que parte de los ciudadanos no estuviera al corriente de que esta actividad no se iba a celebrar de la misma manera que otros años. Así, ha celebrado que no hubiera ninguna aglomeración durante el encendido y ha opinado que esto "es una muestra de que la información llegó bien".

Cabe recordar que el Consistorio ya anunció el pasado 30 de noviembre que la cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el próximo 5 de enero, se celebrará sin público, aunque se organizarán unas 80 actividades hasta el 15 de enero a raíz de esta celebración.