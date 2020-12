Pablo Rivero habla de su marido y su hijo por primera vez: "He hecho bandera de mi familia"

El pasado septiembre, en un año tan complicado para todos, Pablo Rivero decidió dar a conocer quiénes eran las personas que conformaban su casa, su familia y su corazón. Con una tierna fotografía explicaba que eran "tres chicos" entre él, su pareja y su hijo. Y ahora ha querido dar a conocer algo más de esa faceta tan personal e íntima en la primera entrevista que concede para hablar de este tema.

El actor que encarna a Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó ha charlado con la revista Shangay, especializada en temática LGTBI, donde se ha mostrado muy honesto sobre por qué ha querido hacer un poco más pública su vida, aprovechando que este 2020 está contento porque la gente de su alrededor está "sana" y él "trabajando más que nunca".

"He cumplido 40 años y, en lugar de ir a menos, he desarrollado una actividad muy productiva", ha explicado, aunque sabe perfectamente la realidad pandémica en la que vivimos: "Un descoloque tan grande ha servido para pensar en las cosas importantes y dedicarle tiempo a la familia. Pasar más tiempo juntos, conectados...".

Por eso intenta sacar el lado positivo. "Este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay", agrega, a la par que detalla las razones por las que no ha sentido que debía hablar hasta ahora.

"Mi vida personal nunca la he escondido, siempre he sido muy libre. La gente que me conoce sabe que soy muy transparente", comienza justificando, aunque es cierto que concedía poco margen en las redes sociales para que sus fans pudiesen conocerle mejor.

"Era un momento en el que creía que tenía que hacerlo. Cada día salen nuevas agresiones LGTBIfóbicas y siento una parte de responsabilidad. Así que, si yo puedo influir en algo gracias a las redes sociales, ¿por qué no voy a contar cómo es mi familia si hay muchas otras así?", opina. "También pensé que cualquier día nos podrían hacer una foto e iba a parecer que nos habían pillado, como si yo lo estuviera ocultando, y no es nada malo", sostiene.

Y eso que aquella publicación tan aplaudida también le costó algún disgusto: "Algunos hablaron de esto con titulares que no eran correctos y que otros medios fueron copiando. Un titular en concreto, que es el que más cerca me toca, metió la pata cuando debía haber sido el más respetuoso. TVE publicó 'Pablo Rivero confiesa que es gay y presenta a su novio', o algo así. Yo no estaba presentando a nadie ni confesando nada, no es ningún pecado. A la mañana siguiente lo habían quitado".

Pero el intérprete de De tu ventana a la mía sabe que esta es la realidad y el día a día de muchas personas del colectivo. "Todo se intenta tergiversar por morbo. De una noticia que podía ser muy positiva se intentó sacar lo más retorcido. Pero de estas cosas se aprende. Lo mejor de todo es la cantidad de madres y chicos jóvenes que me han dado las gracias por dar visibilidad", sentencia.

Eso sí, no por ello cree que deba él ser el adalid: "Nunca he sido abanderado de nada porque no soy nadie para dar ejemplo. Nunca he hablado de estos temas, como de tantos otros, porque creo que se predica con el ejemplo. Si todo el mundo ve y conoce a mi familia, no tengo que decir nada. Si alguien me quiere dar ese lugar de abanderado, bien, pero no me considero ejemplo de nada".

Aunque el actor no se siente discriminado, sí que considera que ha hecho bien en esperar al momento oportuno. "No me siento nada discriminado. Nosotros tres vamos al colegio de la mano y nadie mira raro. Somos otra familia más", comienza diciendo, aunque matiza que si hubiera dado el paso tiempo atrás ("empecé hace 20 años, era otro momento", justifica), las cosas hubieran sido más complicadas.

"A los actores se tiende a encasillarlos, a meterlos en un cliché. Eso es un problema porque tienes que dar vida a personajes muy diferentes, y enseguida comentan que no encajas. Esto funciona así, mueven tu foto en una mesa y deciden si estás dentro o no. Por eso, cuanto menos se sepa de ti, más fácil eres de ubicar en un sitio o en otro como actor. Pero yo llevo dos décadas en esto y ya no tengo que justificar nada", se confiesa.

Por eso mismo cree más en la gente de a pie que en la de los despachos. "Creo que hay muchísima gente que desea la igualdad, que es mucho más abierta y tolerante de lo que pensamos. El problema es que la representación que tenemos ha encontrado la fórmula para separarnos. Si los políticos no fomentaran ese odio de hace treinta años, a todo el mundo le daría igual con quién se acuesta el vecino o si una persona cambia de sexo", razona.