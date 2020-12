Tribunal de Cuentas desvela 10.168 euros sin fines electorales y 1.338 no permitidos en las elecciones de C-LM en 2019

El Tribunal de Cuentas ha observado, como deficiencias en el cumplimiento de las restricciones legales en gastos electorales en las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha en 2019, 10.168 euros que no tienen naturaleza electoral y 1.338 euros que se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la LOREG. Estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.