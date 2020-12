Bombers donen per controlat l'incendi en la fàbrica de la Jijonenca a Xixona

El foc es va declarar, per causes no precisades, sobre les 14.46 hores en el taller mecànic de l'empresa, de la qual van eixir tots els treballadors sense que resultara cap persona ferida. A les 16.38 hores l'incendi havia quedat estabilitzat i perimetrat, encara que no s'ha donat finalment per controlat fins a les 8.36 d'aquest dijous.

El sinistre va provocar una gran columna de fum i xicotetes explosions en l'interior de les instal·lacions, situades en el polígon Espartal de la localitat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius dels parcs de Sant Vicent del Raspeig, amb reforç dels d'IBI i Cocentaina.