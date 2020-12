Coronavirus.- La segona onada no arriba a 76 municipis valencians, sense casos des del final del primer estat d'alarma

La segona onada de la pandèmia del coronavirus no ha arribat de moment a 76 municipis de la Comunitat Valenciana, que o bé no han tingut mai cap cas, o bé no han registrat contagis des del final del primer estat d'alarma.