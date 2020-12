Discoteques i ‘pubs’ ja poden obrir per a servir copes de dia

Els locals d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana ja disposen de llicència per a poder servir copes, però amb els clients asseguts en taules. Després de la publicació aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la resolució que estableix aquesta normativa, pubs i discoteques comencen a veure una mica de llum al final del llarg i fosc túnel que per a aquesta mena d'establiments està suposant la pandèmia del coronavirus, que ha comportat el tancament de l'activitat per a evitar els contagis.

En concret, els establiments d'oci nocturn podran realitzar activitats de restauració i hostaleria “compatibles amb la seua llicència o autorització” en horari diürn i l'espai de la pista es podrà destinar a instal·lar taules, ja que el ball no està permés i les persones que consumisquen sempre hauran d'estar assegudes. D'aquesta manera, els locals podran tornar a servir copes i realitzar les activitats que duien a terme normalment, encara que no podran dedicar-se a altres diferents de restauració, segons van precisar ahir fonts de la Conselleria de Sanitat.

Així s'explica en una resolució de les conselleries de Sanitat i Justícia, publicada aquest dimecres en una edició extraordinària del DOGV, que explica que l'exercici de l'activitat “s'ajustarà a les mesures preventives, limitacions d'aforament i altres condicions establides per la normativa sanitària vigent per als establiments d'hostaleria i restauració, incloses les limitacions horàries”.

L'autorització, que va entrar en vigor en el mateix moment de la seua publicació en el DOGV, serà aplicable als establiments de sales de festes, discoteques i sales de ball que acrediten mitjançant la presentació d'una declaració responsable davant l'Ajuntament que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, guardant els aforaments i distàncies disposats en les mesures establides per la normativa sanitària vigent per als locals d'hostaleria i restauració.

“En els locals amb espai destinat a pista de ball o similar, no podrà ser destinat a l'ús habitual, però podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules. No es permet el ball i el consum serà sempre assegut en taula”, detalla la resolució. L'oci nocturn va celebrar aquest dimecres el “baló d'oxigen” que suposa per al sector poder reobrir per a realitzar activitats de restauració i hostaleria compatibles amb la seua llicència o autorització en horari diürn.

Segons van indicar des de l'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana, “es fa justícia amb un sector durament colpejat per la pandèmia i penalitzat per les administracions públiques”, van afirmar.

Per part seua, en la Federació Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana (Fotur) es van mostrar “molt satisfets” amb el resultat del treball realitzat al costat de la resta del sector i els departaments autonòmics de Sanitat, Turisme i Espectacles.

Els locals ultimen els preparatius per a poder reprendre la seua activitat el més prompte possible, adaptant-se a les noves condicions quant a horaris, restriccions d'aforament i podent oferir serveis d'hostaleria i restauració compatibles amb la seua llicència. No obstant això, no tots obriran de manera immediata.

L'Acampada de l'Oci Nocturn estima que, ara com ara, “obrirà un de cada tres locals, especialment pubs, que representen al 80% del sector”. De cara a les dates nadalenques la xifra d'establiments pot superar el 50%, afigen. D'aquesta manera, preveuen una “reobertura progressiva”, ja que molts locals, especialment les discoteques i grans sales, que compten amb un major nombre de treballadors i han d'estudiar bé el rescat dels empleats dels ERTO i buscar fórmules per a la seua readaptació, evitant realitzar inversions.

En tot cas, l'Assemblea puntualitza que aquesta reobertura no els traurà dels números rojos i exigeix que vaja acompanyada d'un pla d'ajudes econòmiques directes, després de les milionàries pèrdues que arrosseguen. “Parlem d'haver de fer front a les mateixes despeses fixes amb zero ingressos, a començar a ingressar una mitjana d'entre un 25 i 30% respecte a les xifres preCovid”.

L'hostaleria i l'ocupació precària

El sector de l'hostaleria està “més precaritzat" que altres àrees econòmiques de la Comunitat. Els seus salaris estan per davall de la mitjana, suporten més ocupació a temps parcial involuntari i major temporalitat. Així ho constata un informe elaborat per l’Ivie que va ser analitzat aquest dimecres en l'Observatori Valencià de Treball Decent. Va ser un dels motors de la recuperació després de l'anterior crisi i pateix especialment l'actual. Abans de la pandèmia era responsable del 6% del valor afegit generat i del 8,4% de l'ocupació.