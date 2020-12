Guía para que no te estafen con las compras y sorteos de Navidad

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, seguro que ya estás buscando el regalo perfecto para sorprender a tus familiares y amigos. Si decides hacer tus compras por internet, es importante que tengas en cuenta algunas recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de esas webs falsas que suplantan a tiendas conocidas de las que nos habéis alertado a través de nuestro WhatsApp (+34 644 22 93 19).

Por ejemplo, estos días hemos detectado una página que se hace pasar por la tienda de zapatillas Flight Club, en la que ofrecen los últimos modelos de Nike y Adidas a un precio muy reducido. En este caso, el diseño era prácticamente igual que el de la web oficial y sólo se diferenciaba en la URL. Fíjate siempre en la dirección de la página ya que es lo único que no pueden suplantar.

Aprovechando que queda poco para Navidad, también están circulando supuestos sorteos en los que, por ejemplo, dan la oportunidad de hacerse con la nueva Play Station 5. Tal y como hemos contado en Maldita.es, son sorteos fantasma que se difunden en Facebook y que no dan ningún tipo de información sobre las bases del concurso o sobre quién está regalando la consola. Siempre que oculten o sean poco transparentes con las condiciones, sospecha.

Dentro de esos sorteos falsos hay uno que reaparece cada cierto tiempo y que ha vuelto a circular a pocos días de que nos sentemos a la mesa en Nochebuena: el del robot de cocina de Lidl. En este caso, te dicen que regalan la Silvercrest Monsieur a cambio de participar en una encuesta. Parece fácil, ¿verdad? Pues precisamente por eso tienes que sospechar, porque Lidl no tiene nada que ver con este supuesto sorteo y ya ha alertado de que se están difundiendo falsas ofertas en su nombre.

Consejos para que no te timan

Muchas de las tiendas falsas que hemos detectado en Maldita.es son capaces de copiar el diseño de las webs oficiales, por lo que es importante que revises el único elemento que no se puede suplantar: la URL. Si la dirección de la web no es la misma que la de la página oficial de la tienda, no des tus datos ni realices ningún pago. Huye también si la web tiene precios excesivamente reducidos o si no indica claramente cuáles son sus políticas de devolución, plazos de entrega y otras informaciones que suelen tener las páginas reales.

Estas tiendas falsas suelen tener versiones en distintos idiomas, por lo que a menudo tienen faltas de ortografía y frases sin sentido ya que pueden haber sido traducidas con un simple traductor automático. En todo caso, si sigues dudando puedes ponerte en contacto con los servicios de atención al cliente, buscar más información sobre la página en algún navegador para ver si alguien ha opinado sobre ella y comprar solo en las páginas oficiales y puntos autorizados de esas empresas.