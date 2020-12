Tu horóscopo diario: jueves 10 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 10 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los planes que haces para dentro de unos días te van a poner de buen humor. Es cierto que son distintos a los habituales, pero eso no quiere decir necesariamente que tengan que ser peores y que no lo pases bien. Cuanta más ilusión pongas, mejor.

Tauro

Hoy creerás que todo se vuelve en tu contra y eso no es cierto, aunque quizá es verdad que las cosas no van a salir exactamente como te las habías propuesto, pero tienes que controlar tus nervios. Ya saldrán más adelante, no le des tanta importancia.

Géminis

Es hora de que encares cierto asunto de salud que no te apetece nada, pero que es más importante de lo que crees. No debes dejarte llevar por una especie de miedo completamente infundado en ningún momento. Asume que conocer las cosas es comenzar a solucionarlas.

Cáncer

Realizarás un trabajo que no esperabas y esa será una propuesta que de alguna manera te va a venir muy bien incluso si te tienes que trasladar a otro lugar por ese motivo. Pon todo tu interés en ello y comienza este asunto con confianza en ti.

Leo

Cada vez que intentas imponer tu criterio, hay alguien que no está de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir nada, aunque no estaría de más que revisases todo esto. Es importante escuchar a los demás, tomar nota y evaluar los criterios.

Virgo

Hoy andarás con la idea de que vas a recibir alguna mala noticia. No es cierto y no debes obsesionarte con nada que no sea real. Aleja esos fantasmas que tienen mucho que ver con una persona cercana que no te aporta buenas influencias.

Libra

Será mejor que procures distraerte un poco y no estar todo el día pensando en ese trabajo o en esa labor que tienes por delante y que te resulta muy complicada. Un buen paseo te despejará mucho la mente. Después podrás afrontarla con mucha más serenidad.

Escorpio

Sentirás dentro de ti una fuerza que te impulsa a creer que puedes hacer algo más importante de lo que haces ahora y no debes de desaprovechar esa sensación que será muy imponente y provechosa. Tu meta solo la fijas tu y ahora la tienes mucho más cerca.

Sagitario

En ocasiones es necesario dar un salto de fe y creer en uno mismo y hoy vas a tener un ejemplo claro de lo que debes de hacer en ese sentido. No te quedes sin hacer nada, muévete hacia delante sin temor. Una persona será muy importante en todo ello.

Capricornio

No quieras ir por un camino que no es el tuyo y si te empeñas en ello, lo único que vas a tener es algún desengaño. Hoy toca medir muy bien las fuerzas. No hagas esfuerzos inútiles, sobre todo con tu cuerpo. Moverse sí, pero con sentido común.

Acuario

Escucha las palabras de un familiar de cierta edad pues aunque no lo quieras reconocer, serán sanadoras y te traerán mucha paz interior. Su experiencia será muy importante para tu bienestar. Debes agradecerlo con el corazón, díselo.

Piscis

Jornada sin demasiados sobresaltos en la que puede que la monotonía, lo cotidiano, te pese un poco porque recuerdas momentos más activos y entretenidos. Intenta distraerte con música o libros. Hay muchas cosas que puedes descubrir y que te harán feliz.