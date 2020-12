Lydia Lozano, "deshecha" tras su bronca con Mila Ximénez: "Empecemos de cero"

Después de la tormenta llega la calma. Y si no, que se lo digan a Lydia Lozano y a Mila Ximénez, quienes este miércoles han firmado la paz después de pasar un mes sin cruzar palabra.

Las colaboradoras de Sálvamehan aclarado sus diferencias en el programa después de que el pasado lunes Lozano revelara su situación con la periodista. Todo ha empezado cuando, durante una conversación con Jorge Javier Vázquez, la madrileña ha contado que lo ha pasado mal.

La periodista no quería que el conflicto se prolongara en el tiempo. "Yo he tomado una decisión pero es que estoy deshecha y no quiero llorar…", ha dicho, admitiendo que intentó llamar a Mila, pero finalmente intercambiaron audios.

Asimismo, el disgusto de Lozano ha terminado cuando se ha reencontrado con la catalana en el plató. Ximénez ha aprovechado para disculparse por su comportamiento con la tertuliana.

"Tuve muy pocas armas porque pasé una semana muy jodida y sé que lo tienes en cuenta, no tengo fuerzas para tirar de nadie, además del confinamiento estoy enferma y no le di tanta importancia, pero no me gusta verte así porque verte mal me provoca mucha ansiedad", ha expresado.

Por otra parte, cree que pasará la navidad sola y, por ello, intenta enfrentar su realidad con la mayor fuerza posible. "No quiero que estés mal, me dijiste empecemos de cero y yo te doy la mano y lo retomo", ha concluido.