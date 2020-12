Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!': "Leo el horóscopo porque es una tontería que me hace sentir bien"

Arturo Valls entró en el plató de ¡Ahora caigo! este miércoles con una revista en la mano y, tras saludar al público presente en las gradas del concurso de Antena 3, afirmó que "ya sabéis que cada día me gusta leer una cosa".

Y añadió que "si, es el horóscopo, que pasa. Soy un hombre de Ciencias, pero me gusta, es una tontería que me hace sentir bien". El signo del presentador es Aries: "No vas a conocer a gente nueva porque casi no puedes salir", leyó en primer lugar.

"No vas a vivir grandes experiencias porque no se puede viajar, vigila posible urticaria en las manos por el exceso de gel y un largo etcétera de miseria. Vaya...", comentó Valls. "No sé porque sigues leyendo el horóscopo cada día si todo sigue siendo una mierda desde el mes de marzo", señaló su zodíaco.

Desmoralizado, el valenciano solo pudo comentar que "parece que el astrólogo estaba un poco rancio". En ese momento, la directora del programa, Gloria Hernández, le pidió por el pinganillo que leyera su signo zodiacal.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Tauro: Igual que Aries, pero, además, si eres chica, la regla te va a dejar doblada, a ver si ahora tenéis narices de preguntar por Géminis. ¡Joe como están los astros!", afirmó el presentador.

Valls se dirigió a los concursantes y les dijo que "espero que no hayáis leído el horóscopo...", mientras pedía un aplauso para ellos y daba comienzo al programa del día.