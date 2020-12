Igea: "Existe un país que se llama España y que reúne; una cosa como utópica pero muy necesaria"

Con estas palabras ha arrancado el vicepresidente autonómico su discurso inaugural en el acto 'Liberales frente a iliberales: Retos y amenazas para la España Constitucional', organizado por el club de opinión por el entendimiento constitucional 'La España que reúne'.

De este modo, Igea ha agradecido al grupo que "se dedique a reunir y no a separar", especialmente en un "momento dramático" para el país, "desde punto de vista sanitario y económico". "Vivimos una crisis desconocida en los últimos años, desde la gripe española y una caída del PIB desconocida desde la Guerra Civil", ha apuntado Igea.

Asimismo, ha apuntado también a una "crisis política" que pone en cuestión los pilares del sistema democrático y constitucional. En este sentido, ha recordado que "la democracia constitucional es fruto de una legitimidad que nace en el 78 y que se declara nueva porque no es heredera de la de los vencedores o de la de República, sino porque nace del consenso y sienta las bases de la democracia moderna en España".

En eso, ha insistido Igea, se ha vivido "durante 40 años", pero "en este punto" se vive "una época sorprendente en la que está todo en cuestión y se habla del régimen del 78, lo que cuestiona legitimidad del sistema".

"Hay gente por primera vez en el Gobierno que cuestiona los pilares esenciales del sistema constitucional, algo muy preocupante, especialmente cuando coincide con una crisis que exacerba las pasiones y un escenario político de polarización brutal", ha incidido.

En la misma línea, ha afirmado que la democracia no se puede sostener deslegitimando al adversario: "Uno no puede decir que la posición del otro no es legítima; es una de nuestras peores tradiciones y que siempre acaba con el enfrentamiento ciudadano".

Parafraseando al cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison, Igea ha recordado que "la Constitución está hecha para restringir la posibilidad de la mayoría de hacer daño a la minoría", a lo que ha añadido la advertencia del "mensaje esencial de la tiranía": "Allá donde el poder ejecutivo, legislativo o judicial esté en las mismas manos, existe la tiranía y eso es a lo que nos enfrentamos en una parte del Gobierno".

Según ha apuntado Igea, "hay una parte que piensa que puede deslegitimar al adversario y que puede controlar al poder judicial, una triste herencia del bipartidismo".