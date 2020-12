El reencuentro de Fondo Flamenco, lanzan un nuevo disco y el videoclip de su éxito 'Mi estrella blanca'

Tras siete años sin cantar juntos, Fondo Flamenco vuelve para decir el último adiós lanzando un nuevo disco y el videoclip de uno de sus grandes éxitos, Mi estrella blanca.

El trio sevillano, formado por Alejandro Astola Soto, Antonio Manuel Ríos Sánchez y Rafael Ruda Santiago, ha remasterizado la primera maqueta que hicieron en el 2005 sumándole una canción inédita.

La primera novedad con el videoclip tiene como fecha de estreno este viernes y Me faltan palabras, el inesperado disco cuyo título proviene de la nueva canción, estará disponible en todas las plataformas el 18 de diciembre.

"Se cumplen 15 años de la primera maqueta que sacamos, del auténtico Fondo Flamenco. Queremos rendir homenaje a todas esas canciones. Por fin se podrá comprar aquella maqueta que hicimos en todas las tiendas y se podrá escuchar en Spotify y en los stories de Instagram", destacaron en un directo.

Durante esa emisión de Instagram donde los seguidores del grupo enloquecieron, también cantaron algunas de sus antiguas canciones como Qué tal o Lo nuestro.

Sin embargo, los integrantes quisieron explicar que solo es un reencuentro para despedirse bien: "No vamos a volver como tal, no vamos a hacer nuevas canciones ni nuevos discos. Nos quedó el resquemor de no despedirnos bien de vosotros. Queremos despedirnos por derecho, que no es lo mismo que volver".