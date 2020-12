El jutjat d'Erial inicia el decomís de béns del difunt Cotino

Així ho ha revelat el fiscal Anticorrupció Pablo Ponce en una entrevista en Les Notícies del matí d'À Punt, on ha assenyalat que Fiscalia Anticorrupció manté actius entre deu i 12 casos de corrupció a la Comunitat Valenciana. Dels quals ell s'ocupa, un es manté sota secret i és relatiu a adjudicacions en l'Ajuntament de València.

Ponce ha detallat que la responsabilitat penal s'extingeix amb la mort de la persona però ha detallat que la llei també preveu el "decomís sense condemna", que és quan l'acció civil es dirigeix contra els béns d'una persona morta per a recuperar-los.

En el cas Erial, ha confirmat que s'ha iniciat el procediment corresponent per a recuperar els béns de la persona morta, en aquest supòsit, Juan Cotino, la responsabilitat penal del qual també va quedar extingida en el juí per la visita del Papa Benet XVI a València el 2006, dins del cas Gürtel.

ELS MÉS COMPLICATS

El fiscal ha subratllat que els casos més complicats són aquells en els quals figuren més persones investigades, com Taula -relatiu al presumpte blanqueig i en el grup municipal 'popular' en l'època de Rita Barberá- o el propi Erial, destacat per la quantitat de diners que s'ha aconseguit recuperar i que ha xifrat en nou milions d'euros, a més de propietats intervingudes i un altre tipus d'objectes.

En aquest cas, ha exposat el complicat que ha sigut poder seguir el rastre dels diners i ha elogiat el treball conjunt i secret de Policia, Fiscalia i jutjat. Així mateix, ha defès com "absolutament necessària" la presó per a Zaplana a l'inici del procediment, i ha reconegut que li van produir sorpresa algunes declaracions sobre la situació personal de l'exministre, per la seua malaltia, quan "estava perfectament atès a la presó i medicalitzat".

Sobre la recuperació dels diners en altres procediments com el cas Cooperació, el qual ha afectat l'exconseller de Solidaritat amb el PP, Rafael Blasco, no s'ha aconseguit recuperar tots els diners malversats, si bé ha precisat que en cada cas se'n va "aprenent" a manejar millor la relacions amb les instàncies internacionals. "El fet que es produïsca ací l'acció delictiva no implica que estiguen ací els diners, és molt fàcil que estiga en l'estranger perquè és molt senzill portar-ho fora", ha resumit.

Ponce ha reconegut que existeix un retard en el cas Taula, per problemes de diversa índole però no per inactivitat de Fiscalia ni dels cossos policials, i veu necessari que es pose fi "amb serenitat" a la instrucció, mentre que el d'Alqueria, que investiga presumptes irregularitats en contractacions de l'empresa Divalterra, té la investigació acabada i a l'espera que el jutge decidisca si dicta procediment abreujat o sobreseu perquè no hi ha diligències pendents.

CORRUPCIÓ SENSE COLOR POLÍTIC

El fiscal Anticorrupció, que ha posat l'accent que la corrupció no té "cap tipus de color" polític perquè es realitza en qualsevol tipus d'àmbit i per qualsevol persona, ha confirmat que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que més processos acumula perquè és "tradicionalment rica", hi ha diners, té costa i operacions immobiliàries.

Així mateix, ha fet veure la falta de mitjans del ministeri públic per a afrontar aquests casos, especialment informàtics i d'anàlisis, que són fonamentals per a desenvolupar el seu treball. "Seguim treballant amb paper i eixa és la realitat", ha indicat.

En la seua opinió, l'administració de justícia "moltes vegades" arriba "tard" en els casos de corrupció perquè s'inicien tard, ja que no es denuncia en el moment en el qual succeeix el fet, sinó amb posterioritat, i sol passar quan es produeixen canvis de govern. "No hi ha consciència de denunciar", resumeix el fiscal, que recorda que existeix una directiva comunitària del 2019, que ha de traslladar Espanya com a tard el 2021, per a crear dins de les empreses públiques i privades canals de denúncia i protegir de represàlies al denunciant.

Per a eixa transposició, s'hauria de reformar la Llei d'Enjudiciament Criminal. I, en relació amb aquesta reforma, ha apuntat també que en l'avantprojecte de llei que concedeix al fiscal el paper instructor, no es tracta de substituir el jutge pel ministeri públic sinó "renovar una llei del segle XIX que funciona molt bé per a casos senzills però no per a complicats" i amb un sistema de recursos pensat per a quan s'asseia en la banqueta una persona desfavorida i no presidents o ministres.