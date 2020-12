L'EMT convoca un consell extraordinari sobre l'incendi en les cotxeres

Segons un comunicat de l'entitat, s'ha facilitat als consellers els certificats que acrediten que "EMT ha passat totes les inspeccions" dels sistemes anti-incendis i de l'estació de gas de les cotxeres de Sant Isidre.

En concret, l'empresa pública disposa del certificat d'inspecció tècnica de deu anys atorgat per l'OCA (Organisme de Control Autoritzat). L'última inspecció es va passar el 9 de desembre del 2019 i la pròxima inspecció es preveu per al 2029.

Al gener del 2019, segons l'EMT, va superar la inspecció de combustibles gasosos i una altra de l'estació de servici de càrrega per a vehicles de gas. Les dos pròximes revisions d'aquest tipus seran a l'abril del 2023.

La investigació policial continua per a determinar l'origen de l'incendi, mentre l'entitat està a l'espera de l'informe pericial de la companyia asseguradora amb la valoració econòmica dels danys. Tots els autobusos i instal·lacions estan assegurats, per la qual cosa el segur cobreix aquest tipus d'incidents.

EMT València assegura que va donar part a la companyia d'assegurances i que els pèrits s'han desplaçat les cotxeres per a iniciar les actuacions necessàries per a la cobertura dels danys i per a efectuar les reparacions necessàries.