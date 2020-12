Empresa i sindicats firmen el preacord del conveni col·lectiu dels treballadors d'À Punt

El document regula les condicions laborals de les treballadores i treballadors de la plataforma de mitjans de comunicació pública. La CVMC i la SAMC són empreses que presten un servici públic de comunicació audiovisual, però, a pesar de ser una entitat pública, les condicions laborals de la plantilla són diferents a qualsevol altra empresa pública, explica la radiotelevisió autonòmica valenciana en un comunicat.

Aquestes condicions han de ser més flexibles per a adaptar-se a les circumstàncies i, per tant, el preacord regula condicions especials pel que fa a tipus de jornades, horaris i vacances.

El president de la CVMC, Enrique Soriano, ha destacat "l'esforç realitzat per totes les parts per a arribar a un preacord satisfactori, de vital importància perquè ens dota de mecanismes per a regular les relacions laborals".

El conveni acordat aporta mecanismes perquè el personal tinga seguretat quant a condicions laborals en aquests moments en què els llocs de treball encara són de caràcter temporal.

Alfred Costa ha assenyalat que "aquest conveni consolida i amplia els drets de la plantilla en qüestions bàsiques relatives a jornada laboral o retribucions, però també incorpora millores sobre l'organització del treball, la formació professional o la regulació sobre igualtat".

"MILLORABLE, PERÒ ÉS EL PRIMER"

La presidenta del comité d'empresa de la SAMC, Piedad Silgo, ha asseverat que "és un moment dolç, perquè ha costat molt, dos anys de treball, arribar a aquest acord". "Des dels comités d'empresa pensem que és millorable, però és el primer i nosaltres continuarem treballant per a aconseguir el millor conveni per als treballadors i les treballadores".

El text inclou aspectes "innovadors" per les característiques particulars dels llocs de treball dels mitjans de comunicació, així com "un interés especial a preservar la seguretat i la salut de la plantilla", segons l'empresa.

Aquest document s'enviarà a Conselleria d'Hisenda perquè emeten els informes preceptius previs a la firma definitiva del conveni col·lectiu.