Vélez-Málaga ahorrará más de 200.000 euros al año en gestión y recaudación de impuestos tras un convenio

Este convenio llega "tras unas amplias negociaciones" con la institución provincial y que incluye "mejores condiciones" que las del anterior acuerdo, por lo que lo ha considerado "positivo". No obstante, ha aclarado que no ha sido redactado por el Ayuntamiento y que este puede decidir adherirse o no a él.

Este nuevo convenio para los próximos cuatro años, ha dicho, supondrá "un ahorro de 200.643 euros anuales como mínimo, llegando casi a los 300.000. Hemos estimado que durante los cuatro años el ahorro total esté en torno a los 802.643 euros".

El concejal de Hacienda ha apuntado que "aumentan las gestiones que nos realizan desde el Patronato, como la de delegación de liquidaciones y el IAE, que pasaran a cobrarse desde el Patronato. Todo ello con un ahorro además de gastos como los de correos en 50.315 euros. También el tratamiento informático de algunos impuestos como el IVTM, que pasa de 18.757 a cero euros".