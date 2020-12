MÉS, sobre los Presupuestos autonómicos: "No permitiremos pactos entre partidos que desvirtúen los acuerdos de Bellver"

El diputado de MÉS per Mallorca y portavoz adjunto en el Parlament, Josep Ferrà, ha reiterado este miércoles que la formación no permitirá concesiones políticas de izquierda en los Presupuestos autonómicos de 2021. "No permitiremos pactos entre partidos que desvirtúen los acuerdos de Bellver", ha destacado.