El Gobierno de Navarra presenta una campaña para animar a la ciudadanía a no bajar la guardia frente al Covid

La campaña ha sido presentada este miércoles en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno por el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin, quienes han advertido de que "no podemos relajarnos".

"Estamos muy cerca del principio del fin de esta situación, hay noticias esperanzadoras sobre todo por el tema de la vacuna, pero no podemos relajarnos y hay que poner los cinco sentidos en mantener las medidas de prevención", ha remarcado Remírez.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha advertido a los países sobre la necesidad de prevenir y actuar sobre lo que se denomina "fatiga pandémica", es decir, una percepción ciudadana de cansancio ante los meses en esta situación tan adversa que tiene como resultado la relajación en el nivel de alerta y el cumplimiento de las medidas de prevención y protección ante el virus.

En este contexto, Navarra ha decidido poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana para animar a todas las personas a que sigan luchando contra el virus, cumpliendo para ello con las medidas preventivas y de restricción de las autoridades sanitarias. "Sólo desde la suma de comportamientos individuales ejemplares se puede llegar a un compromiso colectivo que nos permita superar la pandemia", han destacado desde el Gobierno foral.

La campaña publicitaria consta de cuatro testimonios (un chico y una chica jóvenes, una pareja treintañera y una mujer sexagenaria) de personas normales que están teniendo un comportamiento responsable durante la pandemia, adoptando las medidas preventivas para evitar el contagio y cumpliendo las prohibiciones de movilidad y socialización.

No son autores de grandes gestas, no se juegan la vida, pero su aportación es vital para que los efectos de la pandemia no se propaguen. La campaña pone el acento en la ejemplaridad de las personas normales, les agradece su responsabilidad y solidaridad, y les abre una puerta a la esperanza en el lema final: 'Con tu compromiso, lo conseguiremos. ¡Vamos! Aurrera!'.

El Gobierno trabaja ya en una adaptación de esta campaña de ánimo y agradecimiento a la ciudadanía para situaciones concretas en las que es necesario volver a apelar a su responsabilidad, como serán las próximas Navidades o las fiestas de Fin de Año.

Esta primera campaña de concienciación ha sido diseñada por la agencia Funtsak y consta de un plan de medios de 88.000 euros, que comprende anuncios en prensa escrita, digital, radios convencionales y musicales, televisión autonómica, salas de cine comerciales y marquesinas del transporte de la Comarca de Pamplona, Estella y Tudela.