Coronavirus.- L'oci nocturn celebra la seua reobertura en horari diürn com un "baló d'oxigen"

Així ho ha expressat des del sector després que la Generalitat Valenciana haja donat 'llum verda' a la seua reobertura en horari diürn, a través d'una resolució publicada en el DOGV, que entra en vigor aquest mateix dimecres.

L'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana ha valorat el "baló d'oxigen" que suposa per als establiments aquesta decisió. "Es fa justícia amb un sector durament colpejat per la pandèmia i penalitzat per les administracions públiques", ha dit.

Per la seua banda, en la Federació Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana (Fotur) s'han mostrat "molt satisfets" amb el resultat del treball realitzat juntament amb la resta del sector i les administracions de Sanitat, Turisme i Espectacles.

Els locals ultimen els preparatius per a poder reprendre la seua activitat al més prompte possible, adaptant-se a les noves condicions quant a horaris, restriccions d'aforament i podent oferir servicis d'hoteleria i restauració.

No obstant açò, no tots obriran de forma immediata. L'acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat estima que, ara com ara, "obriran un de cada tres locals, especialment pubs, que representen al 80% del sector".

De cara a les dates nadalenques la xifra d'establiments pot superar el 50%, afig. D'aquesta manera, preveu una "reobertura progressiva", ja que molts locals, especialment les discoteques i grans sales, que compten amb un major nombre de treballadors i han d'estudiar bé el rescat dels empleats dels ERTO i buscar fórmules per a la seua readaptació, evitant realitzar inversions.

PENDENTS DEL PLA DE RESCAT

En tot cas, l'Assemblea puntualitza que aquesta reobertura no els traurà dels 'nombres rojos' i exigeix que vaja acompanyada d'un pla d'ajudes econòmiques directes, després de les milionàries pèrdues que arrosseguen. "Parlem d'haver de fer front a les mateixes despeses fixes amb zero ingressos, a començar a ingressar una mitjana d'entre un 25 i 30% pel que fa a les xifres precovid", argumenten en un comunicat.