Cvirus.- Puig destaca que amb l'obertura de l'oci nocturn pel dia s'ajuda a un sector "absolutament castigat"

Puig, després de participar en la presentació de la campanya 'El Nadal és valencià' de 2020, s'ha referit així a la resolució publicada aquest dimecres en un Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) extraordinari, en la qual s'autoritza als establiments d'oci nocturn a realitzar activitats de restauració i hoteleria "compatibles amb la seua llicència o autorització" en horari diürn.

Sobre aquest tema, el president ha aclarit que l'oci nocturn "com tal segueix tancat" però s'ha autoritzat a totes les instal·lacions que ho alberguen a "poder treballar com a cafeteries o oferint menjar sempre que sanitàriament siga possible".

D'aquesta manera, ha recalcat que "s'intentar ajudar a poder tindre alguna activitat econòmica a un sector que ha estat absolutament castigat per decisions que s'han adoptat per part de les autoritats" per a, ha recalcat, "combatre la pandèmia".

Puig ha admès és "cert" que aquestes decisions han suposat "unes conseqüències econòmiques i ara el que s'intenta és que almenys i, en part, que puguen tindre treball però circumscrit a l'horari diürn i respectant totes les mesures de seguretat i d'higiene bàsiques".