Dona i Cinema celebra su edición "más internacional" con 51títulos de Sección Oficial de 25 países

La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura (IVC) ha acogido este miércoles la presentación de la sexta edición de la Bienal Internacional Dona i Cinema, a cargo de las directoras del festival, Giovanna Ribes y Deborah Micheletti, acompañadas en la mesa por José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC.

El certamen, que quiere visibilizar el trabajo de mujeres a nivel nacional e internacional, con una mirada tanto al pasado como a las nuevas generaciones de cineastas, tendrá, además de la Sección Oficial, que como novedad podrá verse también desde una plataforma en streaming, una Sección Paralela que invitará a la reflexión y al debate sobre el papel de la mujer en la industria cinematográfica.

A pesar del parón debido al Covid, se han recibido un total de 556 películas entre todas las categorías, con un fuerte peso de los documentales. Han llegado trabajos mayoritariamente nacionales y europeos, así como de Estados Unidos y una buena representación de países latinoamericanos.

Entre los europeos, aparte de los países con una industria muy consolidada, se han recibido propuestas desde Lituania, Islandia, los Balcanes o Grecia. Y, al igual que otros años, se ha aumentado el número de propuestas de países asiáticos, tales como China, Japón e Irán, pero también, Myanmar, Taiwán, Uzbekistán, Qatar y Kuwait.

Finalmente, se ha llevado a cabo una selección "notablemente internacional" con 51 películas en la Sección Oficial dentro de sus seis categorías: largo ficción, largo documental, corto ficción, corto documental, videocreación y animación.

En total, hay una representación de 25 países, con gran presencia española y películas llegadas desde EE UU, Japón, Serbia, Rusia, Irán, Hungría, Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Brasil, o Qatar. Además, en la sección de cortos documental habrá una gran cantidad de propuestas de jóvenes valencianos.

La VI edición traerá dos estrenos internacionales en la categoría de cortometraje de ficción, 'Sjaak's wife died, so now he needs to say something', de Eva M.C. Zanen y Sh'hab (Qatar) de Amal Al-Muftah. También hay 17 estrenos en España -incluidos 4 largometrajes entre los que están la cinta húngara Pilatus, y la última cinta de la renombrada directora alemana Doris Dörrie- y dos estrenos mundiales en la sección animación.

"DESMONTAR EL MITO"

El festival quiere "desmontar el mito de que el cine hecho por mujeres, solo habla de cuestiones de mujeres". Por supuesto, hay un peso en la programación sobre estas temáticas, porque es "importante que ciertos temas no se queden en el olvido", en palabras de Deborah Micheletti.

"Pero también encontramos propuestas que hablan de la epilepsia, la migración, la vejez, los sueños, el arte urbano y de los demonios que habitan nuestras mentes. Esto en definitiva es el objetivo del festival, mostrar las diferentes miradas de nuestra sociedad a través del cine, miradas que muchas veces no están representadas en las salas de cine o en los festivales no especializados", subrayan sus impulsoras.

Por otro lado, la imagen que acompaña en esta ocasión al certamen está diseñada por la artista Eva Bello. Con el cartel, la artista, ha querido expresar la idea de que la mujer tiene una visión propia que aportar al mundo. La representación de una mujer fuerte, con la cabeza bien alta, proyecta la mirada hacia el futuro de las mujeres en la industria.

La otra imagen significativa del festival es el Palmarés, creado por Victoria Cano. Con él se pretende expresar "la huella que dejamos todos en los demás". Una mezcla de acero, hierro y pintura, sobre acetato, que cada año a través del color simboliza las diferentes energías.

LA MAQUILLADORA AMPARO SÁNCHEZ ES LA MADRINA

Para dar visibilidad a las profesionales valencianas de la industria del cine, el Festival en todas sus ediciones nombra a una Madrina. Este año, el reconocimiento recae sobre Amparo Sánchez, ganadora de un Goya a Mejor maquillaje y peluquería por 'El hombre que mató a Don Quijote', de Terry Gilliam, y responsable de maquillaje y peluquería de la recién estrenada La Boda de Rosa, de Icíar Bollaín.

Con más de 32 años de profesión en el mundo del maquillaje, peluquería, visagismo y posticería profesional, el festival ha querido visibilizar su trabajo, pero también poner el foco de atención en esas profesiones que están más relacionadas con las mujeres, pero no siempre premiadas y reconocidas a nivel profesional.

Este año y respetando todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, la Bienal de Dona i Cinema vuelve a apostar por la sección de Actividades Paralelas como espacio de reflexión. Además, esta sección, que principalmente será en horario matinal, podrá seguirse de manera online.

Entre las actividades previstas, las organizadoras nos han avanzado que darán mucho peso a las voces que nos hacen ver otras formas de encarar la profesión cinematográfica.

Al igual que en ediciones pasadas, este año, en el Ciclo de mujeres tras las cámaras se podrá ver 'Función de noche', película española del año 1981 dirigida por Josefina Molina, con presentación y debate de Alicia Martínez.

También se dará la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de cine en África junto al festival invitado, Celebrating Womanhood Festival de Uganda.

Entre los debates y las conferencias de este se puede destacar el que hablará de la representación de las personas trans en el audiovisual y el que se presentará la mesa sobre Iniciativa de Igualdad, la propuesta 50/50 para 2025.

El festival vuelve con una propuesta que podrá disfrutarse de manera online y adaptándose a las circunstancias, pero que a pesar del presupuesto ajustado, apuesta por la variedad y calidad de sus contenidos.

Por último, para José Luis Moreno, "la cultura no debe parar" y el primer festival del 2021 ofrecerá una semana de actividades donde la visibilización de las mujeres y su trabajo sea presente en todos los aspectos artísticos y profesionales.