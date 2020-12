No solo de un buen jamón viven las Navidades: cómo elegir un soporte para asegurar el corte perfecto

Más allá de una decoración muy pensada, no hay Navidad que se entienda sin un buen jamón en la mesa. Este manjar, al que pocos comensales pueden resistirse es imprescindible en las comilonas familiares, ya sea ibérico o serrano. Así, es uno de los productos más deseados llegados estas fechas y, como otros que acostumbramos a ver en nuestras reuniones navideñas, suelen oscilar el precio durante estas semanas por lo que debemos estar atentos para encontrar la pieza perfecta. Sin embargo, además de optar por uno de calidad, el truco para saborearlo lo mejor posible está en el corte. Y es que seguro que en tu casa se ha dado la situación de que un invitado (normalmente tu cuñado), al verte cortar el jamón, te diga: “lo estás destrozando. Trae que lo corto yo mejor”.

Por ello, este año no estás dispuesto a volver a escuchar esa frase y sabes que contar con un buen jamonero es clave para conseguir un corte perfecto. Esta herramienta, muy deseada en estas fechas, tiene que ser estable, para asegurarnos de que no se desliza mientras cortamos. Que pese un poco y que tenga una base grande con tacos de goma en la base es señal de que estamos ante un buen jamonero. Además, debe tener un agarre (palometa) giratorio y en el que se pueda regular la altura, puesto que, conforme vayamos cortando, tendremos que cambiar la posición de la pata y esto nos será de gran ayuda. Asimismo, debe contar con un sistema de fijación en la pezuña. Aunque muchos aseguran que los pinchos no son la mejor opción porque dejan que entre aire en la pieza, los jamoneros caseros cuentan con ellos en su mayoría. Por último, también se debe contar con un buen juego de cuchillos que incluya, como piezas fundamentales, uno para cortar, otro para afilar y otro para quitar la corteza.

Para ayudarte a ofrecer a tus comensales un corte perfecto del pernil, en 20decompras nos hemos puesto en la búsqueda (y captura) del jamonero perfecto para estas navidades. Lo hemos encontrado en Amazon, cumple con muchos de los requisitos anteriores y, además, incluye un cajón con un juego de cuchillos, por lo que es perfecto para tener todo lo que necesitas para saborear este manjar en Navidad. ¡Qué aproveche!

Este jamonero incluye juego de cuchillos. Amazon

¿Por qué elegir este jamonero?

Fabricado con madera de pino y acero inoxidable para asegurar que la grasa se elimina con facilidad con la ayuda de un paño húmero con jabón, este soporte cuatro estrellas es un gran aliado de los perniles navideños que presidirán las mesas de muchos estas fiestas. Y es que, además de asegurar estabilidad y firmeza para asegurar un corte limpio y fino que nos permita disfrutar del ibérico o serrano como es debido, incluye un práctico cajón en la parte inferior en el que guardar los cuchillos que incluye: el fino jamonero, la chaira para afilarlo y el mondador para eliminar la corteza y las primeras capas de grasa. Un diseño muy efectivo que aún esconde más sorpresas, pues, si se saca el cajón por completo, se convierte en una tabla ideal para picar los trozos más duros y convertirlos en la guarnición perfecta para los esperados consomés de esta Navidad.

Cabe destacar que en la parte posterior incluye tacos antideslizantes para garantizar la seguridad del cortador y el pernil, evitando que un exceso de fuerza pueda terminar en un pequeño accidente casero. Eso sí, aunque la calidad está asegurada, si es la primera vez que abres una pata de jamón, asegúrate que lo estás haciendo de la forma correcta para no maltratar el producto ni poner en riesgo innecesario tus manos.

