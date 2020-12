Cvirus.- Puig recalca que el sistema valencià de vacunació està "preparat" i es reforçarà si és necessari

Puig, després de presentar la campanya 'El Nadal és valencià' de 2020, ha assenyalat sobre aquest tema que precisament la consellera de Sanitat, Ana Barceló, incidirà en la reunió d'aquesta vesprada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) en la necessitat de saber "al més prompte possible" quan es disposarà de les vacunes per a "posar-les en la metodologia de funcionament que ja està preparada".

En qualsevol cas, ha destacat que el servici de vacunació a la Comunitat Valenciana ha funcionat "durant molts anys de manera molt positiva" i de fet ha recordat que enguany s'ha aconseguit "un rècord" en el nombre de vacunacions contra la grip, que ja s'ha administrat a més 1,2 milions de valencians.

A més, cal tindre en compte que en aquesta primera fase es vacunaran les persones que estan vinculades més directament al sector sociosanitari i les més vulnerables, la qual cosa "donarà garantia per a mantindre l'assistència sanitària en els pròxims mesos".

No obstant açò, ha insistit que fins que arriben les vacunes i s'aconseguisca una immunització grupal "hem de tindre, no la mateixa prudència, sinó més encara, perquè no pot haver-hi cap relaxació" ja que cal ser consents que es "tardaran uns mesos a poder dir que la pandèmia estiga superada una vegada la immunitat haja cobert el conjunt de la societat".

En eixe sentit, ha ressaltat que els equips de Salut Pública com d'Atenció Primària seran "capaços en molt poc de temps" a posar en funcionament el sistema per a vacunar a aquests primers 200.000 valencians contra la Covid-19, la qual cosa suposarà "una avanç substancial en la lluita contra la pandèmia".