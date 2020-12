El PP apoya a la oposición venezolana ante el "fraude" electoral y ve "vergonzoso" el respaldo de Zapatero

Además, en un contexto en el que la Unión Europea no reconoce el resultado de tales elecciones porque no habrían cumplido los estándares internacionales "mínimos", Virginia Pérez ha señalado el "vergonzoso" papel del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que como observador en tales elecciones pidió a los partidos de la oposición -que decidieron no concurrir a los comicios- que reconsiderasen su posición e instó a la UE a hacer una reflexión sobre su decisión de no reconocer este proceso electoral.

Además, tras precisar la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que Zapatero "habla en su nombre" propio, no en el del Gobierno de España, Virginia Pérez ha criticado el "silencio inadmisible de Pedro Sánchez" a esta situación.

Virginia Pérez ha trasladado así "el compromiso del PP sevillano con la oposición venezolana y con el objetivo compartido de seguir luchando para que en Venezuela por fin se garanticen la Democracia y las libertades para sus ciudadanos".