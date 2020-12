Sánchez aplaza la reforma laboral hasta el final de la pandemia e insiste en contar con el aval de la CEOE

La derogación de los aspectos más lesivos de la legislación laboral del PP amenaza con convertirse en el próximo frente de batalla, del presidente con su vicepresidente Pablo Iglesias, pero también con los sindicatos, puestos en pie de guerra desde que hace unos días, en una entrevista a El PeriódicoPedro Sánchez dijera que "no habrá reforma laboral sin acuerdo social".

Los sindicatos interpretan esta afirmación como un derecho de veto a la CEOE, muy reticente a tocar la reforma laboral de 2012, y llevan días lanzando advertencias que el Gobierno, o al menos la parte socialista de la coalición, no ha recogido este miércoles.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió hace unos días en una entrevista en El País que "si se deja la reforma laboral como está, será difícil seguir con los pactos en el diálogo social”. Este miércoles, en un acto organizado por el PSOE en memoria de Pablo Iglesias, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado ante el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que "no se puede pedir consenso con la patronal porque no lo da, qué va a dar si ya lo tiene todo. Hay que ir a este proceso con diálogo, concertación pero hay que decir que corresponde a un programa político con el que se presentaron a las elecciones y con el que gobiernan".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que el Gobierno buscará el acuerdo entre sindicatos y patronal también para reformar la legislación laboral. Ha rechazado que eso sea conceder un "veto" a ninguna de las dos partes, pero ha reiterado en que el acuerdo deberá contar con ambas.

"No se trata de otorgar capacidad de veto a nadie, ni a patronal ni a sindicatos, sino de volver al marco donde hemos encontrado los mejores acuerdos, como ha sido el diálogo social", ha dicho Montero sobre una cuestión que de momento ha afirmado que quedará aplazada hasta la "estabilización" de la economía tras la pandemia.

Después de la pandemia

"Desde el primer momento, hemos transmitido que las medidas que haya que abordar en materia de reforma laboral se tendrán que acompasar con el momento económico que no estaba previsto al inicio de la legislatura. Es fundamental ir acompasando medidas y reformas y al momento" y ha añadido que de momento lo que hay que hacer es "controlar la pandemia y estabilizar la economía".

No significa, en todo caso, de olvidar esta reforma que figura en la "hoja de ruta" trazada por la coalición pero que se hará "de forma progresiva" y no con la urgencia que no solo tienen los sindicatos, también el socio morado del Gobierno, aunque Montero haya negado nuevas tensiones por esto de una manera que supone también un toque de atención a quién se encarga y quién no de estos asuntos. "No hay ningún tipo de confrontación ni de problema, creo que unánime en el Gobierno más allá de que haya unos ministros más competentes que otros".

No a la semana laboral de cuatro días

Por otra parte, Montero también ha zanjado este miércoles el debate que supuestamente se ha abierto dentro del Gobierno sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana. Según ha dicho, es algo que "no se ha abordado" ni en el Consejo de Ministros ni en el "área económica", es decir, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que preside Nadia Calviño y coordina las decisiones económicas.

Montero se ha alineado con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que también ha descartado una reforma en tal sentido, como la que Iglesias anunció que está estudiando el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, una de las ministras de Unidas Podemos.

"Estamos en el marco de una pandemia con enormes consecuencias económicas y la prioridad del Gobierno es volver a la tasa de crecimiento que teníamos al principio de la pandemia y establecer un marco de estabilidad para que las inversiones vengan a España", ha dicho Montero.

Según ha añadido, "aquí es donde tenemos que poner nuestras energías y nuestro acento. No debemos desconcentrarnos de nuestra labor".