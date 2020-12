Muere una joven granadina que estaba embarazada, víctima de la Covid-19

Una mujer de 30 años de Granada que estaba embarazada ha fallecido recientemente víctima de la Covid-19, según ha publicado el diario Ideal. Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio de Médicos de Granada y ginecólogo en el Hospital Materno Infantil de la capital, asegura en el rotativo que en esta segunda ola han visto "una mayor incidencia de pacientes Covid en mujeres embarazadas". "En la primera ola los casos, aunque menos, fueron más graves", precisa Fernández Parra.

"El porcentaje de ingresadas sí que ha crecido. La otra vez hubo un puñado de casos en toda la primera ola. Ahora tenemos una o dos mujeres embarazadas a diario. No debemos bajar la guardia", explica.

El decano de los médicos aclara, no obstante, que el embarazo no supone un factor de riesgo a la hora de contagiarse del virus, por lo que no se debe crear ninguna alarma en las mujeres embarazadas

"Ninguna más allá de la precaución lógica que se debe tener. Lo importante es no contagiarse. Es muy infrecuente que la Covid-19 se complique en personas jóvenes, pero nadie está exento de complicaciones. Y, aunque el embarazo no sea un factor de riesgo para que evolucione más, sí que debería ser una razón para tomar la máxima precaución con sus contactos", ha afirmado el ginecólogo.

Un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en el que participaron 400.000 gestantes ha determinado que el riesgo general para las mujeres embarazadas que se infectan de coronavirus es bajo, aunque superior al de una mujer que no está en estado.

Entre las 23.434 mujeres embarazadas contagiadas de coronavirus que participaron en el estudio se notificaron 34 muertes (1,5 por 1.000 casos) mientras que en el caso de las 386.028 mujeres no embarazadas se notificaron 447 muertes (1,2 por 1.000 casos).