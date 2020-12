Cvirus.- Puig creu que les restriccions són suficients però si hi ha repunt després del pont s'actuarà "immediatament"

Puig, després de presentar la campanya 'El Nadal és valencià' de 2020, ha assenyalat sobre aquest tema que "ja s'ha posat en funcionament el decret per a perllongar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al pròxim 15 de gener" que s'alçarà de manera excepcional els dies 23, 24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener.

No obstant açò, encara que "en principi" aquestes mesures, juntament amb el toc de queda i la limitació de comensals, són "suficients", ha assenyalat que com l'evolució de la pandèmia es monotoritza "permanentment", si dins d'una setmana, quan s'observaran els efectes del pont de desembre, es detecta un repunt "cal prendre decisions immediatament".

Puig ha defès que la Comunitat Valenciana "sempre" ha adoptat les mesures des de "la serenitat i el respecte" del que han plantejat els experts i "sense prendre mesures compulsives". A més, ha recordat que es va arribar a un acord en el Consell Interterritorial de la passada setmana que "segueix vigent en tots els aspectes".

En eixe sentit, preguntat per la intenció de Múrcia de no deixar entrar les persones pròximes els dies assenyalats en Nadal, ha constatat que suposarà que els valencians "no podran anar" igual que "si unes altres obrin més temps, tampoc podran anar perquè no podran eixir" de la Comunitat Valenciana. Per açò, ha advocat per "aclarir" les mesures i que siguen "el més homogènies possibles" per a "no generar confusió als ciutadans".

En qualsevol cas, ha insistit que les restriccions que s'han adoptat pretenen "preservar tot el que s'ha avançat" en la lluita contra la pandèmia ja que estem en "un moment d'estabilització clara i de reducció de la incidència acumulada".

No obstant açò, ha recalcat que "en cap cas pot haver-hi la més mínima relaxació, sinó tot el contrari: hem de ser capaços de viure aquestes dates tan especials de la manera més responsable possible" perquè, ha subratllat, "l'alegria i la responsabilitat són compatibles".