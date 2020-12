Consultorio de Sexo: "No soy muy femenina y tampoco me siento hombre, ¿qué diferencias hay entre los géneros?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Puedes consultar su web aquí.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Grandes penes, ¿antesala de la homosexualidad?

PREGUNTA Desearía hacerles una consulta respecto a las nuevas preferencias que me han surgido desde hace pocos años hasta ahora. Desde siempre me han fascinado las mujeres y sus atributos femeninos y han provocado en mí la máxima excitación, pero desde hace unos tres o cuatro años he comenzado a excitarme al ver penes a la hora de visualizar pornografía.

Me gusta ver grandes penes en erección, incluso el verlos eyacular me encanta, pero al ver el resto de la anatomía masculina siento justo lo contrario: rechazo. Con respecto al género transexual, me atrae mucho si en ellas no hay el más mínimo rasgo masculino salvo un gran pene. ¿Sería esto una posible antesala a la homosexualidad? ¿Existe algún término que defina estas preferencias sexuales?

RESPUESTA DEL EXPERTO La sexología estudia el hecho sexual humano y sus manifestaciones. Habla de las cosas que ocurren y no de las que “deberían” ocurrir. Entendiendo por peculiaridades sexuales todas aquellas manifestaciones eróticas que se han distanciado del modelo / norma sexual imperante en cada momento histórico de nuestra cultura.

Muchas peculiaridades eróticas están presentes en mayor o menor dosis en la inmensa mayoría de las personas y entran a formar parte del deseo o de la fantasía.

Hablas de tu fascinación por la visualización de los atributos femeninos y del gusto por ver pornografía con imágenes de genitales masculinos; con ello tus preferencias eróticas se ubicarían cerca del fetichismo y del mironismo o voyeurismo.

El fetichismo es una peculiaridad erótica que consiste en la atracción de una de las partes del cuerpo, gestos o conductas del otro.

Todos somos un poco fetichistas, porque todas las personas suelen haber erotizado ciertos estímulos: un olor, una música, un sonido, un color de ojos, unos pechos, un culo, unas caderas, una prenda de ropa, una habitación, un espacio, una forma de mirar….

El voyeurismo es una peculiaridad erótica que consiste en el deseo de ver escenas relativas al desnudo o a relaciones de pareja con significación erótica. Hoy resulta una peculiaridad “inocente” por el recurso al cine e internet.

Igualmente indicarte que género y transexualidad son conceptos diferentes como puedes leer más abajo en otra respuesta.

La orientación de tu deseo erótico en el sentido heterosexual u homosexual no tiene ninguna antesala relativa a lo anterior.

Dudas con el trío

PREGUNTA Mi pareja y yo llevamos juntos 5 años y queremos empezar a experimentar cosas nuevas como el intercambio de parejas.

Los dos tenemos ganas y estamos de acuerdo en intentarlo pero nos da miedo que pueda dañar la relación o que podamos sentir celos. ¿Algún consejo para empezar?

RESPUESTA DEL EXPERTO Entrar en un marco abierto en el plano erótico, es decir, un marco liberal donde las parejas buscan otras parejas con quienes compartir cuerpo y no corazón, requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y que permita valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

El marco liberal ofrece diversos escenarios: pubs liberales para iniciarse, circuitos liberales online y encuentros privados con una pareja concreta tras conocerse vía telemática.

Hecha esta reflexión previa, es importante que vuestra relación de pareja esté en un buen momento en las diversas esferas: emocional, erótica y de convivencia, además de asumir la inevitable gestión emocional de las inseguridades personales y/o celos.

Si las dudas y miedos persisten lo adecuado es esperar un tiempo a madurar la decisión y/o buscar asesoramiento profesional sexológico para que os indique qué conviene tener en cuenta ante la nueva experiencia.

Joven y un poco rarita

PREGUNTA Soy una chica joven, siempre me he considerado un poco “rarita” entre mis amigas ya que no soy tan femenina como el resto, pero tampoco me siento “hombre”.

Me gustaría saber qué diferencia hay entre el género fluido, el género no binario, el tercer género, etc. He escuchado estos términos muchas veces pero no sé distinguir muy bien entre ellos.

RESPUESTA DEL EXPERTO Se escuchan terminologías y conceptos relativos a la sexología que suelen generar confusión, especialmente en gente joven y también en sus familias: identidad sexual, sexo y género, género no binario y fluido… Vamos a intentar ver algo de luz.

De una manera sencilla te diría que el SEXO se ES, es lo que somos (realidad bio-psico-social): hombres y mujeres; añado la conjunción 'Y' para indicarte que la SEXUALIDAD hace referencia a nuestra personalidad sexual y expresa nuestras maneras diferentes de ser mujeres y hombres.

Cuando hablamos de GÉNERO (masculino y femenino) hacemos referencia a aquellos comportamientos, conductas, gestos, juegos, ropas, roles y actividades que se han considerado propios de hombres y mujeres. El género como construcción social y cultural varía según culturas y épocas. Esta construcción, en masculino y femenino, debería tener fronteras flexibles, pero cuando no es así, constituyen un elemento restrictivo.

La IDENTIDAD SEXUAL es la percepción íntima de considerarse a sí mismo hombre o mujer; y esta percepción es cerebral, se expresa desde dentro, no se elige, no se puede cambiar y no lo determinan ni los genitales ni la cultura.

Hay algún pensamiento y movimiento filosófico que cuestiona el concepto de identidad y excluye la idea binaria de Hombre y Mujer para hablar de identidades o representaciones construidas por uno mismo: género fluido, tercer sexo o género neutro.

En sexología manejamos un concepto clave, científico e inclusivo: la INTERSEXUALIDAD: todos somos hombres Y mujeres y todos los seres humanos poseemos características masculinas y femeninas. Somos intersexuales. Por ello puedes sentirte “rarita”, por tener gustos y comportamientos de género diferentes a tus amigas y que no siguen las normas sociales, y a la vez sentirte plenamente mujer.