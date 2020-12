Cs critica que Puig vullga "vestir els Països Catalans de Commonwealth" i l'insta a fixar-se en Madrid o Andalusia

Així s'ha pronunciat Cantó aquest dimecres a València en relació amb el terme que va proposar Puig la setmana passada durant la seua visita a Catalunya, que el líder de Cs ha qualificat de "terra devastada pel nacionalisme i el secessionisme" d'on "fugen totes les empreses".

Per això, ha considerat que Puig "s'ha de fixar en molts llocs, no sempre en ell mateix" i l'ha instat a fixar-se en Madrid, Andalusia o "algunes comunitats socialistes, que amb projectes més moderats obtenen més bons resultats, com Aragó", on Cs "ha tancat els pressupostos" amb el govern de coalició que presideix Javier Lambán.