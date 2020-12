Ana Sánchez critica que la Junta aumente un 114% el gasto en asesores cuando no hay para luchar contra la pandemia

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha criticado que el proyecto de presupuestos para la Comunidad contemple un gasto de 1.596.695 euros en partidas para asesores, lo que supone, según sus datos, un incremento del 113,9 por ciento respecto a los últimos aprobados por el anterior ejecutivo liderado por Juan Vicente Herrera.

"Un millón seiscientos mil euros en asesores tienen Igea y Mañueco, y no se les cae la cara de vergüenza, no hay para médicos, no hay para becas, no hay para las residencias, no hay para la hostelería, pero hay para Cosidó, para senadores, hay para todos los diputados de Ciudadanos que no fueron elegidos por nuestros vecinos, castigados en las urnas como consecuencia de la traición perpetrada tras al pacto de la rapiña, pero no hay para luchar contra la pandemia", ha asegurado.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE de Salamanca junto al secretario provincial de la organización socialista, Fernando Pablos, la secretaria autonómica de Organización ha insistido en que las cuentas presentadas por el Gobierno regional son "malas de solemnidad" y que "no contribuyen al impulso" de Castilla y León, a lo que ha sumado el "vergonzoso" dato sobre gastos en asesores.

Ante estas cuentas, Ana Sánchez ha lamentado en Salamanca "semejante degeneración" y, en referencia a la formación naranja, que cogobierna la Junta, ha preguntado que "hasta cuándo va a consentir" la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que Igea mantenga "la degeneración".

La representante del PSOE ha insistido en que, por el momento, "no hay ni un euro para la hostelería" o "ni un solo céntimo de ayudas complementarias de la Junta" para los trabajadores en procesos de ERTE, además del "decretazo" en sanidad que "merma los derechos" de "los profesionales que luchan contra la pandemia" o el voto en contra de la investigación en las residencias, y luego ha lamentado que PP y Ciudadanos presenten un proyecto de presupuestos "dedicado a sus propios intereses".