Ciudadanos no presentará enmienda a la totalidad a las cuentas de 2021

En una rueda de prensa, Fernández ha explicado que las cuentas incorporan "muchas" de las propuestas realizadas por Ciudadanos durante la negociación con el Gobierno asturiano, con lo que no presentará un proyecto alternativo. No obstante, todavía no ha anunciado la orientación del voto al Proyecto de Ley al seguir las negociaciones con el Principado para incorporar más mejoras.

La portavoz parlamentaria de Cs se ha referido a los "logros" de Ciudadanos en la negociación presupuestaria, tales como el compromiso de la reforma de la administración con un cronograma de actuaciones; medidas en Derechos Sociales como el bono de conciliación para familias trabajadoras; la regulación del teletrabajo; las cuantías para la digitalización de las aulas o el impulso al consejo de Transparencia.