PSOE recrimina al alcalde de Málaga que con la zona azul de Huelin "traicione la voluntad de los vecinos"

Durante su visita este martes a la barriada, Pérez ha recordado que la prueba del SARE comenzará el 14 de diciembre, por lo que todavía está a tiempo de que "dé marcha atrás", aludiendo a que es una iniciativa que "no resuelve la falta de aparcamiento, tiene un claro afán recaudatorio y obliga a pasar por el parquímetro a residentes de calles colindantes y a los trabajadores de los comercios que llevan aparcando años en ese lugar".

Por ello, ha pedido en una nota al equipo de gobierno que "dejen de meter las manos en el bolsillo a los malagueños", al tiempo que ha invitado al regidor a que vaya a la barriada, "hable con los vecinos y recapacite, porque cada vez que toca algún tema de movilidad en los barrios lo hace sin consulta, para convertirlo en un verdadero problema".

En este sentido, ha aludido a las actuaciones del Consistorio en la movilidad de Parque del Sur, en la zona de aparcamiento de La Princesa, "y ahora pretende imponer el SARE en Huelin y en Cruz de Humilladero", insistiendo en que son medidas "que no benefician a los malagueños".

"Nosotros, socialistas y vecinos, decimos 'No al SARE, No a la zona azul'", ha exclamado Daniel Pérez, que ha matizado que "tras esta oposición no está el PSOE, sino miles de familias residentes, organizadas en dos plataformas ciudadanas, además de las dos asociaciones de vecinos mayoritarias en Huelin: Torrijos y Parque del Mar".

Por su parte, la viceportavoz socialista Begoña Medina, ha expresado que "si De la Torre no da marcha atrás, esta zona azul se activará a partir del 14 de diciembre en el paseo marítimo Antonio Machado comprendido entre el parque Huelin y Echeverría, además de las calles Pintor de la Fuente Grima, Tomás de Echeverría, Carmen de Burgos y Antonio Soler".

Ante ello, ha indicado que el regidor no ha acudido al diálogo social y el consenso con los vecinos "para imponer el pago por el aparcamiento en un barrio obrero, que penaliza a las familias con coche que viven en calles colindantes y que ahora tendrán que pagar cerca de 1.200 euros al año. Es un trato indigno, no es justo", ha recriminado.

"El alcalde va a crear distinción entre vecinos, de primera y de segunda, entre los que contarán con bonificación de residente y quienes no la tendrán. Tiene que recapacitar buscando otras alternativas para el aparcamiento en el barrio de Huelin, pero sin meter la mano en los bolsillos de los malagueños", ha zanjado la socialista.