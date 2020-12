Otegi asegura que el apoyo a los PGE se debe a que Podemos ve a 'Euskal Herria' como una nación con "derecho a decidir"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha justificado este miércoles que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se debe a que, por primera vez desde la II República, en España existe un Ejecutivo de coalición y uno de sus miembros, en referencia a Unidas Podemos, "en teoría, acepta que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir".

Así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el representante ha destacado "el alboroto que se ha montado" en el Estado, "incluidos los militares", tras el apoyo de EH Bildu y de ERC a las cuentas del Ejecutivo. Y es que para el representante lo leído en el chat de los mencionados militares retirados "es preocupante", ya que, en su opinión, "si en 2020 son capaces de decir esas cosas, ¿qué es lo que decían cuando se hizo la Transición?".

Al mismo tiempo, ha insistido en que si el equipo de Sánchez "no da una solución al problema nacional en términos democráticos, no habrá gobierno en el Estado español que haga frente a ese problema". Es más, este ha asegurado que EH Bildu no cree que vaya a haber "un gobierno en España que acepte el derecho a decidir", aunque ha considerado que "sí se va a abrir el debate".

"Si cae este Gobierno, la alternativa no es una derecha tradicional formal, sino que ahora es la extrema derecha, y eso también sucede por primera vez en 40 años. Poca broma con eso. La alternativa sería que Abascal fuera ministro de Interior y Ortega Smith ministro de Defensa, con todo lo que eso significa", ha manifestado.