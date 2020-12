Igualtat busca un immoble de 1.000 m2 en el centre de València per a situar personal administratiu

Així ho indica la Conselleria en una sol·licitud d'ofertes presentada aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el qual el departament que dirigeix Mónica Oltra busca un edifici "exclusiu per a aquest ús" que estiga "en un lloc cèntric i comunicat per transport públic".

L'immoble tindrà un ús administratiu per a aquesta Conselleria, i es busca "una distribució d'espais fàcilment adaptable a les necessitats de les unitats administratives que se situen, per a reduir el cost d'obres d'adequació i temps per a realitzar el trasllat" i haurà de comptar amb instal·lació o preinstal·lació de cablejat per a albergar equips i dispositius informàtics, o susceptible de ser adaptat a aquestes necessitats.

Hi haurà un termini de set dies hàbils des d'aquest dijous per a presentar ofertes.