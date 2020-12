El voluntario español de la vacuna de Oxford da un corte a Ana Rosa: "Si usted tiene más información, me lo dice"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha entrevistado este miércoles al enfermero español Joan Pons, que se presentó como voluntario para los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford. Cuatro meses después de que el enfermero prestase su cuerpo para testar la vacuna, Joan dio positivo en Covid-19.

El entrevistado ha protagonizado un tenso momento cuando se ha dispuesto a corregir a la comunicadora, después de que esta asegurase en directo que el voluntario había recibido el placebo, y no la vacuna. Quintana ha explicado que el enfermero se infectó con el coronavirus al no recibir la vacuna verdadera.

"Buenos días, yo el placebo todavía no sé y si usted tiene más información, pues me lo dice. Yo aún no sé si tengo puesto el placebo o la vacuna. Igual usted que tiene más influencia...", ha comentado Pons.

Menudo zasca en toda la boca le da un voluntario de la vacuna a Ana Rosa Quintana Villareja, le dice que él era placebo y éste le contesta que eso no lo sabe nadie aún 😂😂 pic.twitter.com/UyhzzTMu43 — 🏳️‍🌈💜Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) December 9, 2020

La presentadora se ha quedado descolocada ante la aclaración del enfermero y ha balbuceado: "Ah no, ah pues yo había entendido... igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído". "No, no lo sabe nadie", ha añadido el voluntario.

Pons ha contado que este mismo domingo todos los voluntarios recibieron un email en el que se detallaba que los responsables iban a comenzar el proceso en el que informarían de si los voluntarios llevaban el placebo o la vacuna. "Si me han puesto el placebo, pues sí, me voy a poner la vacuna, porque lo importante es que nos vacunemos", ha terminado el enfermero.