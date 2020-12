El delegado del Gobierno en Euskadi pide que las medidas que se adopten sean para "salvar vidas", no las Navidades

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Itxaso ha dicho que, aunque parece "evidente" que Euskadi está mejor que hace un mes, "no está bien". "Y eso no lo digo yo, lo dice también la consejera de Salud y lo dice cualquier persona que se acerque con un mínimo rigor a los datos epidemiológicos", ha señalado.

En estos datos y las propuestas de los expertos sanitarios se basarán, según ha apuntado, las instituciones en la reunión del LABI de esta tarde para adoptar una decisión al respecto, que será también la que determine el Gobierno Vasco.

En todo caso, ha asegurado que apoyará al Ejecutivo vasco en lo que se resuelva. "Del mismo modo que el Gobierno de España también espera de las comunidades autónomas que apoye aquellos acuerdos que vengan avalados por criterios sanitarios y epidemiológicos, por la misma regla de tres, nosotros también tendemos a apoyar al Gobierno vasco en aquellas propuestas que lleva a cabo, sobre todo cuando hoy el LABI se va a reunir después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha añadido.

El delegado del Gobierno ha dicho que ahí se verá "hasta qué punto la propuesta del LABI va en consonancia con lo que el Consejo dictamina". En cuanto a la posible apertura de terrazas de establecimientos hosteleros, ha dicho que todos tienen "en el cogote el aliento de sectores que están realmente muy afectados", como comerciantes, los bares, restaurantes, etc, "y que están sufriendo, a pesar de las ayudas" que se promueven.

"Todos entendemos esa situación de frustrante y de impotencia, pero creo que las decisiones que se adopten, al final, deben estar guiadas por criterios sanitarios y epidemiológicos, pensando, no tanto en la próxima Navidad ni en salvar no sé qué puente, sino pensando en salvar vidas", ha apuntado.

Por ello, ha pedido a todos "responsabilidad" y ha recordado que todavía la prevalencia de la covid-19 en Euskadi es alta y el número de ingresados también lo es, por lo que la situación "sigue siendo preocupante". "Es importante que atendamos a todos los datos y sigamos los criterios de los sanitarios", ha subrayado.

ACUERDOS

Denis Itxaso ha destacado "el altísimo valor" del acuerdo adoptado en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas, aunque después cada autonomía puede flexibilidad o endurecer los criterios, porque se trata de que, de cara a las fiestas navideñas, no haya "una cacofonía de voces con diferentes instituciones estableciendo diferentes horarios o número de personas a reunirse como máximo".

"El valor que tiene es que se puede lanzar un mensaje unívoco, claro, nítido y rotundo a la ciudadanía, que esté presidido por el criterio de prudencia y que, a poder ser, no vayamos a los máximos y no los entendamos como autorización para reunirse todos los posibles", ha añadido.

A la vez, cree que el acuerdo es "lo suficientemente flexible como para que, si una comunidad autónoma, pese a haber acordado y asumido ese acuerdo, se encuentra en vísperas de la Navidad con una situación epidemiológica delicada, porque los números no han acompañado, porque la evolución no ha sido la esperada, pueda tener un margen de maniobra para adaptar esos criterios a la nueva situación porque esta no es una foto fija, es cambiante".

De hecho, ha recordado que el Estado de Alarma establece que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de aplicar las medidas porque "esto va por barrios y por momentos". "En cada momento, las comunidades autónomas tienen que tener instrumentos con garantía jurídica suficiente para poder adoptar las medidas a la situación epidemiológica", ha indicado.

A su juicio, la gestión de la pandemia está siguiendo un modelo federal. En este sentido, ha apostado por dotarse de "una cierta cultura de la lealtad federal", frente "al cainismo" existente en la política española.

"Es importante comprender que, juntos, unidos y yendo con espíritu de consenso y de alcanzar acuerdos, somos más fuertes. Es lo que están haciendo las comunidades autónomas cuando van con espíritu de consenso y de alcanzar acuerdos en algo, por ejemplo, tan prosaico como las medidas a adoptar de cara a la Navidad", ha remarcado.

También cree que hay que asumir "con cierta naturalidad los roces, los contratiempos, las contradicciones" que se puedan producir porque "forman parte de la cultura democrática, más en un país tan descentralizado, con una cultura tan competencial tan compleja como la española".

FIESTA EN DERIO

Denis Itxaso ha destacado que ha provocado en la sociedad "un enorme enfado" la fiesta multitudinaria celebrada en Derio este puente, por la que se ha sancionados a 67 jóvenes. "Genera indignación cuando no estupor", ha señalado.

Por ello, ha pedido "una reacción de la gente joven" porque no quiere pensar que "es fiesta representa el espíritu" de gran parte de la juventud que sí está comprometida con la salud pública y, en especial, de los mayores, "que son los más vulnerables y los que pueden acabar pagando el pato de una irresponsabilidad enorme" como la cometida en la localidad vizcaína.

"Ahí hay que poner el acento y hay un amparo legal en el decreto del estado de alarma y en las decisiones consecuentes que, luego, ha tomado el Gobierno vasco que permiten sancionar ese tipo de cosas", ha señalado.