Escrivá custiona de nuevo a Iglesias y afirma que "no hay margen" para reducir a cuatro días la jornada laboral

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones,José Luis Escrivá, ha rechazado este miércoles que pueda implantarse en España la jornada laboral de cuatro días semanales (32 horas) al considerar que "no hay margen" para hacerla efectiva. Escrivá, de esta forma, corrige, como ya ocurrió con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien anunció la semana pasada que el Ejecutivo estudiaba una "reducción del horario de trabajo”.

"No creo que tengamos margen para eso", ha indicado en una entrevista en Catalunya Ràdio Escrivá, quien ha aclarado que no le "parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene deba dar prioridad a ese asunto". El ministro ha asegurado además que no se ha hablado de este asunto en el seno del Consejo de Ministros.

El pasado jueves, sin embargo, Pablo Iglesias, había dicho que le “consta” que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a trabajar por explorar la "reducción del horario de trabajo” a una semana laboral de cuatro días y 32 horas, en el marco del "diálogo social", una medida que a su juicio "sin duda" favorecería la generación de empleo.

"Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. La propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco del diálogo social se va explorar porque favorecería sin duda la generación de empleo", aseguró.