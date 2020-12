Un incendi declarat a Elx afecta tres hectàrees de palmeres

El foc es va originar anit, sobre les 22.30 hores, en el polígon 1, parcel·la 50, d'Elx, enfront del museu agrícola en camí pedra, a uns 500 metres del parc natural Hondo.

Les flames van afectar palmeres i estaven molt a prop d'una casa. Es van detectar dos focus, han indicat les mateixes fonts.

El Centre Coordinador d'Emergències va declarar l'Índex de Gravetat Potencial, nivell 1, del Pla especial d'incendis forestals per proximitat a les vivendes. No va haver ferits i el foc es va donar per controlat a les 3 hores.

En el succés van intervenir efectius dels parcs d'Elx, Almoradí i una nodrissa de Sant Vicent. Van acudir una Unitat Comandament Prefectura, tres Bombes Rurals Pesades, dos Bombes Nodrisses Pesades, dos Unitats Brigades Forestals, dos Autobombes forestals i un capatàs coordinador.

En la zona romanien aquest matí treballant una Bomba Urbana Pesada, una altra Nodrissa, una Unitat Brigada Forestals i una Autobomba forestal amb les seues dotacions.