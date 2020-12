La policía dispara y mata a un hombre negro presuntamente inocente que estaba entrando en su casa en EE UU

Un agente de policía, que trabajaba para una unidad de fugitivos, disparó y mató a un hombre negro que intentaba ingresar a su propia casa en Columbus, Ohio, la semana pasada en un caso que ahora está siendo investigado por las autoridades federales.

Casey Goodson, de 23 años, fue asesinado a tiros el viernes por un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin, identificado como Jason Meade. Meade estaba trabajando para la unidad de fugitivos, en busca de delincuentes violentos en ese momento, pero Goodson no era una persona sobre la que hubiese una orden de búsqueda por la unidad, dijo la policía de Columbus.

Goodson había puesto las llaves en la puerta antes de que le dispararan y cayó a la cocina, donde su hermano de 5 años y su abuela de 72 lo vieron tirado en el suelo con un sándwich, dijo el abogado de la familia Sean Walton a la CNN.

Goodson estaba armado legalmente en el momento del tiroteo, según ha confirmado la División de Policía de Columbus. Walton alega que Goodson no cometió ningún delito, no tiene antecedentes penales y no fue objeto de ninguna investigación.

Mientras estaba de servicio, Meade informó haber visto a un hombre con un arma y estaba investigando la situación cuando, según los informes, hubo un intercambio verbal antes del tiroteo, dijo la División de Policía de Columbus.

Según la policía, ningún otro oficial fue testigo del tiroteo, no se han identificado testigos oculares civiles y no hay imágenes de la cámara corporal del tiroteo real porque los oficiales de esa unidad no tienen cámaras corporales.

Walton pidió a las autoridades que proporcionen respuestas a la familia y dijo que el oficial involucrado debería rendir cuentas. "En este punto, el testimonio de testigos y la evidencia física plantean serias preocupaciones sobre por qué Casey fue confrontado, y mucho menos por qué fue asesinado a tiros mientras entraba a su propia casa", dijo Walton a CNN.

En un comunicado, Walton dijo que Goodson era "un joven increíble cuya vida fue trágicamente arrebatada". Además, añadió que "incluso horas después de su muerte, las llaves que usó para entrar a la casa cuando lo dispararon y lo mataron colgaron de la puerta, un recordatorio para su familia de lo cerca que estaba de la seguridad", señaló el abogado.