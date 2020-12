A neve mantén restrinxida a circulación a camións na A-6 á altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

As nevadas caídas ao longo das últimas xornadas na montaña de Lugo manteñen restrinxida a circulación para camións e vehículos articulados na A-6 á altura de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) e As Nogais (Lugo).