Joe Biden presenta un plan para frenar el Covid que incluye vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días

El presidente electo Joe Biden presentó este martes su plan de tres puntos para combatir la pandemia del coronavirus, una batería de medidas para aprender a vivir con el virus que sigue chocando con las medidas que propone el todavía presidente Donald Trump.

El plan, anunciado cuando presentó al equipo que ha diseñado para controlar la pandemia, tendría como objetivo vacunar al menos a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días en el cargo, su promesa de firmar una ley que obligue al uso de la mascarilla y la intención de tener un plan para que los niños regresen a la escuela de manera segura.

Todo ello se anunció el mismo día en que Trump firmó una orden ejecutiva, en gran parte simbólica, destinada a priorizar el envío de la vacuna contra el coronavirus a los estadounidenses antes que a otras naciones.

"Mis primeros 100 días no acabarán con el virus Covid-19. No puedo prometer eso", dijo Biden en un evento en Wilmington, Delaware. "Pero nos metimos en este lío de manera progresiva, por lo que no vamos a salir de él rápidamente, va a llevar algún tiempo. Pero estoy absolutamente convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar vida en Estados Unidos para mejor ".

El martes, Biden afirmó que su administración daría prioridad a la vacunación de los trabajadores de la salud y los residentes de centros de atención a largo plazo, según lo recomendado por los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. El presidente electo también dijo que vacunaría a los educadores lo antes posible.

Además, Biden presentó a los principales miembros de su equipo de salud, que liderarán la respuesta de su administración a la pandemia que ha matado ya a más de 284,000 estadounidenses y describió los primeros tres objetivos principales de su equipo.

Además del objetivo de al menos 100 millones de inyecciones de vacunas, el presidente electo reiteró su compromiso de firmar un mandato de regulación del uso de mascarillas en su primer día en el cargo. Si bien el presidente no puede exigir unilateralmente que todos los estadounidenses las usen, según la ley, Biden dijo que podría exigirlas en lugares como edificios federales y en aviones, trenes y autobuses para viajes interestatales.

Biden dijo que la tercera prioridad nacional del equipo de salud es lograr que los niños regresen a la escuela de manera segura. Afirmó que si el Congreso proporciona los fondos necesarios para proteger a los estudiantes, los educadores y el personal, y las ciudades de los estados implementan fuertes medidas de salud pública que los estadounidenses siguen, "mi equipo trabajará para ver que la mayoría de nuestras escuelas puedan abrir al final de mis primeros 100 días".

El presidente electo señaló que redactó los objetivos en consulta con el Dr. Anthony Fauci, el médico de enfermedades infecciosas más importante del país y su asesor médico jefe recientemente anunciado sobre la pandemia.

Biden reiteró su llamada al Congreso a unirse para aprobar un proyecto de ley de ayuda económica Covid-19 de 900 mil millones de dólares a fin de apoyar a los estadounidenses en dificultades y reabrir negocios y escuelas de manera segura. Dijo que si bien la financiación inmediata era fundamental, cuando asuma el cargo en enero, su administración tomará medidas adicionales para apoyar a los estadounidenses y financiar los esfuerzos de distribución de vacunas.

Además de anunciar a Fauci, Biden nombró esta semana a Xavier Becerra, fiscal general de California, como su propuesta para secretario de Salud y Servicios Humanos y al Dr. Vivek Murthy, quien fue cirujano general estadounidense en la administración Obama, como su propuesta para cirujano general. El copresidente de transición de Biden y ex funcionario de la administración de Obama, Jeff Zients, se desempeñará como coordinador de la respuesta de Covid-19 y consejero del presidente, y Natalie Quillian, otra veterana de la administración de Obama, se desempeñará como coordinadora adjunta de la respuesta de Covid-19.

Desde que comenzó la pandemia, Trump ha socavado a sus propios expertos médicos y ha dejado de lado a los científicos. El presidente se ha negado a tomar medidas básicas para controlar el virus y, en particular, se negó a usar una mascarilla en público durante varios meses, realizando grandes concentraciones sin distanciamiento social.

Biden, por el contrario, se ha comprometido durante mucho tiempo a escuchar los consejos de científicos y expertos en salud pública sobre la pandemia. Ha usado una máscarilla en eventos públicos y enfatizó la importancia de adherirse a las pautas de salud pública.