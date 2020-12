Preocupación por el riesgo de que la Navidad trunque la evolución a la baja de la pandemia de la Covid-19

La evolución de la pandemia de la Covid-19 es favorable en España, con una mejor situación epidemiológica este martes en Galicia, Cataluña y el País Vasco, pero tras el puente de diciembre las comunidades autónomas miran con preocupación el posible impacto que las fiestas navideñas puedan tener en los contagios.

Este miércoles, Gobierno y comunidades se reunirán en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública para evaluar la situación epidemiológica tras el puente de la Constitución y con la vista puesta en la inminente celebración de la Navidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado esta semana convencido de que las medidas acordadas para las fiestas navideñas, "muy drásticas", son ajustadas y suficientes, si bien ha reconocido que se podrán modificar si la evolución de la pandemia es mala.

Las cifras que arroja la pandemia son favorables pero lejos aún del umbral de 25 casos por 100.000 habitantes, por lo que Sanidad apela a la responsabilidad personal para no dilapidar lo conseguido en meses de esfuerzo y el ministro pidió responsabilidad: "No podemos poner un policía en cada casa".

Medidas más duras

Algunas comunidades autónomas acuden este miércoles a la reunión con propuestas específicas, como la Región de Murcia, que quiere que se limite la entrada en la comunidad a los familiares, con lo que los allegados no podrían desplazarse durante las fiestas. Otras comunidades como Canarias y la Comunitat Valenciana están estudiando limitar a seis personas también las reuniones los días clave de las fiestas, en los que las autonomías y Gobiernos acordaron limitarlo a un máximo de diez.

También Galicia y Andalucía difieren en esta cuestión con el Gobierno y Euskadi deciden este miércoles si se flexibilizan las restricciones en las fiestas, y si se suavizan las que afectan a la hostelería, cerrada desde hace semanas.

Otro de los temas que se abordarán previsiblemente en el Consejo Interterritorial será la decisión sobre la posibilidad de que las farmacias puedan proveer test de anticuerpos. Precisamente este martes, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha advertido de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid-19 para autodiagnóstico, que en breve podrían estar a la venta en farmacias, "no sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección".

No existe ninguna prueba que permita en la práctica un autodiagnóstico fiable", ha aseverado la SEIMC, que no los considera fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos, por lo que han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren la no aprobación de estos test.

Esta sociedad científica ha asegurado estar "enormemente preocupada" porque una "mala interpretación" de las pruebas de detección rápida puede favorecer que se asuman conductas de riesgo, que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente de cara a las fiestas navideñas.

"La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que, independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", ha incidido esta sociedad.

Illa comparece en el Congreso

Este jueves se celebrará la comparecencia a petición propia del ministro de Sanidad en el Congreso para dar cuenta detallada del plan de vacunación en España, que comenzará previsiblemente en enero por los grupos más vulnerables y expuestos, y una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorice la administración a la población de la vacuna de Pfizer.

Evolución por CC AA

El Ministerio de Sanidad no ha actualizado los datos sobre la incidencia del coronavirus este martes, por ser festivo nacional, pero las comunidades autónomas han informado de la evolución en sus territorios. La situación muestra una mejoría este martes en Galicia, Cataluña y el País Vasco.

En Galicia se experimentó una notable bajada del número de casos activos en las últimas veinticuatro horas, así como una reducción del número de contagios y de la presión asistencial tanto en planta como en unidades de cuidados intensivos. Este martes también descendieron en el País Vasco la tasa de contagios, por debajo del 6%, y la incidencia acumulada.

Por su parte, en Cataluña la situación epidemiológica mejoró ligeramente con una velocidad de transmisión del coronavirus (Rt) que bajó una centésima, hasta 0,98. También disminuyó el número de hospitalizados y el de enfermos graves y la tendencia en de la mortalidad baja lentamente. La mejoría coincidió con el regreso de los barceloneses al centro de la ciudad para sus compras navideñas, si bien el epicentro de la capital catalana no se colapsó, como ocurrió el lunes.

Andalucía registró un notable descenso de casos positivos (280 menos que el lunes), pero las muertes han aumentado en 11, hasta los 33 fallecimientos.

Mientras, en Navarra se constata la contención de la pandemia con una nueva jornada en la que los positivos se mantienen por debajo del centenar y la tasa de positividad se sitúa en el 4,9%.

En Murcia esa tasa es del 6,2% y se registró un aumento de los contagios, sin embargo, el número de curados fue elevado, con lo que los afectados por la enfermedad descendieron en un centenar. En peor situación se encuentra Baleares, donde la tasa de positividad subió al 7,82% desde el 6,08% de la víspera. Y en Cantabria, subieron contagios y hospitalizaciones, pero los casos activos disminuyeron, así como la incidencia acumulada.

Preocupación por las aglomeraciones e incumplimientos

La evolución de la pandemia, en clara tendencia descendente, podría invertirse tras estos cuatro días festivos en los que la mayoría de las comunidades se han mantenido cerradas pero en los que en ciudades como Madrid y Barcelona se han registrado aglomeraciones en las principales calles comerciales y en las carreteras de acceso a las zonas de montaña.

Además, durante este puente la autoridades han tenido que disolver varias fiestas por no respetar las medidas de seguridad frente a la Covid. La Policía Local de Alicante disolvió una fiesta ilegal organizada en un pub e impuso quince denuncias por incumplir el estado de alarma. En Gijón, la Policía Local intervino este domingo en un botellón y denunció dos fiestas que se estaban celebrando en domicilios de la ciudad.

En Bilbao, un total de 67 jóvenes fueron identificados por la Ertzaintza tras celebrar el lunes una fiesta en la hospedería de un convento de Derio (Bizkaia).

En Lugo, los Agentes del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local identificaron y propusieron para sanción durante el fin de semana a 18 personas que estaban participando en dos fiestas de jóvenes una vez superada la hora del toque de queda, fijado para las 23:00 horas.