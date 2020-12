Aurah Ruiz, en 'La casa fuerte': "He hecho de todo para que mi hijo salga de la mierda de vida que le ha tocado"

Este martes, Telecinco emitió la primera gala semanal de La casa fuerte. Presentada por Sandra Barneda, el programa tuvo su habitual Espejo del alma, momento en el que los concursantes, uno a uno, van exponiendo sus puntos débiles mientras describen los episodios de sus vidas que más les han marcado.

Esta vez, le tocó a Aurah Ruiz. La canaria, tan emotiva como siempre, comenzó ya muy sentida, explicando que lo que veía en su espejo no era la realidad, pues muchas veces intentaba ser algo muy distinto a lo que ella es realmente.

"Me gusta lo que veo en el espejo, pero no me gusta lo que ven los demás, ni me gusta lo que creen que soy", añadió. Según la joven, proyecta una imagen mucho más fuerte de lo que es en realidad. "Parece que no me ha pasado nada en la vida, pero tengo mucho dentro que no muestro", confesó.

Cuando apareció la palabra madre en el espejo, Ruiz se derrumbó y dejó claro que la maternidad, para bien y para mal, vertebra su vida. "Esto es lo que más me duele en mi vida, haber sido madre de la forma en que me tocó serlo, que mi hijo tenga que pasar por lo que pasa. Empecé a ser madre hace muy poco, porque hasta entonces lo que he sido es más bien una enfermera".

En ese momento, la canaria habló del hijo que tiene con el futbolista Jesé: "Mi hijo ha estado 10 meses ingresado en un hospital, he vivido cosas que no se lo deseo a ninguna madre en el mundo. He tenido que hacer muchas cosas para que mi hijo pueda salir de la mierda de vida que le ha tocado".

Ruiz también se tuvo que enfrentar a la palabra miedo. Sobre ella dijo que, aunque lo siente interiormente a diario, es algo que no se puede permitir por la complicada y vulnerable situación en la que está su hijo.

También tuvo que hablar de las críticas que sufre. Sobre ellas, dijo que las lleva soportando desde que es muy pequeña, pero que sufrió especialmente por estar con el futbolista: "Me han criticado mucho por estar con él, me acusaban de estar con el padre de mi hijo por dinero". En alusión a su marido, la canaria tuvo después que explayarse sobre la palabra infidelidad, algo que se negó a hacer, alegando que no iba a perder ni un segundo de su tiempo.