Angélica, sobre su cita en 'First dates': "Estoy por marcharme..."

Las apariencias engañan, y lo que para uno puede ser una situación ideal, para otro puede ser una pesadilla o, por lo menos, algo no muy agradable. Eso es lo que vivió Angélica este martes en First dates con Juan Carlos.

El grancanario fue el primero en cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, y le explicó a Carlos Sobera que "he tenido tres relaciones estables y un hijo de una de ellas" y en su cita esperaba encontrar "una chica simpática y positiva".

Su pareja fue Angélica, una asturiana con raíces rusas afincada en Tenerife: "Me gustan los hombres más mayores que yo, que se cuiden mucho, muy atractivos, intelectuales y con el que pueda hablar de cosas de las que no puedo hablar con una persona de mi edad", afirmó.

"Me gusta porque es una chica del norte, con piel blanca", admitió Juan Carlos al conocer a la asturiana. Ella, en cambio, afirmó entre risas que "no me ha llamado la atención en nada, cero".

Juan Carlos busca una chica sencilla, comprensiva, rubia, alta y guapa. A lo mejor es Angélica la chica que buscamos 🤔 #FirstDates8D

Él comenzó la velada hablando de sus profesiones, economista y abogado, y Angélica reconoció que "es un hombre interesante a la hora de hablar, pero no me transmite. Tiene todas las cualidades, pero no me encaja".

Además, el grancanario cometió un error, que fue preguntarle la edad a su cita, que exclamó: "¡Eso no se pregunta!", aunque ella se lo había preguntado primero. Él (48 años) calculó que Angélica tenía "entre 45 o 50 años".

En un momento de la cena, el abogado se levantó de la mesa para ir al baño y llamar a un amigo y contarle que "es un poco mayor para mí, aunque me dice que soy un chico majo, pero voy a seguir conociéndola".

Mientras, en la mesa, la asturiana le reconoció a Yulia que "estoy por marcharme. El chico es muy majete, pero no es mi tipo". La camarera del programa se disculpó y quiso saber si Angélica quería quedarse hasta el postre. La empresaria contestó que si para ver como finalizaba la cita.

Al final, Juan Carlos aclaró que "me gustaría tener una segunda cita con Angélica como amiga porque como pareja no es exactamente el perfil que busco". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No congeniamos y lo hemos visto los dos en la cena".