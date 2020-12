Interior replica que los traslados de inmigrantes son "puntuales" y que hace semanas que no los autoriza

El Ministerio del Interior intentó ayer balones fuera sobre las críticas de la Junta de Andalucía y del Sindicato Unificado de Policía por la llegada a Granada de hasta 200 inmigrantes desde Canarias, en un vuelo comercial y sin una prueba diagnóstico por PCR. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska precisan que se trata de traslados "puntuales", que Interior solo autoriza pero no lleva a cabo y que lleva varias semanas sin dar luz verde a nuevas salidas desde el archipiélago.

Según indican en Interior, de este Ministerio solo dependen las autorizaciones para que los inmigrantes sean trasladados a otros lugares de la Península y se hacen de manera "puntual", en razón al "perfil" de estas personas.

Entre quienes han recibido el visto bueno de Interior hay personas "susceptibles de necesitar protección internacional" o que pertenezcan a "colectivos vulnerables". En todo caso, los que han llegado este martes a Granada habrían recibido la orden hace semanas, el tiempo que, según Interior, puede demorarse la autorización y el traslado efectivo, de que Grande-Marlaska dice no ser responsable, como tampoco de la acogida que se dé a los inmigrantes en el lugar de llegada.

El Gobierno reitera que no se está produciendo un reparto de inmigrantes desde Canarias a otras partes del país, sino que son traslados puntuales que fuentes de Interior apuntan este martes a que podrían detenerse o, al menos, no continuar a un ritmo regular. Según dicen en este Ministerio, desde hace "unas semanas" no se han cursado nuevas autorizaciones.

Esto no quiere decir, sin embargo, que en los próximos días lleguen más migrantes desde Canarias a otros puntos. Así, el ayuntamiento de Barcelona anunció la semana pasada que acogerá a 50 de estas personas.

También hace días, otros 80 inmigrantes llegaron a Málaga y Sevilla, unos traslados de los que sí tuvo constancia la Junta de Andalucía, a diferencia del desconocimiento que este martes han denunciado del vuelo que ha aterrizado en Granada.