Critican a Interior por la llegada de 200 migrantes a la península desde "por sorpresa" y sin hacerles la PCR

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), ha criticado este martes al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque "no parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro monte un vuelo, mande inmigrantes al interior de la Península, los suelte en Granada, como los ha podido soltar en otros sitios, y los deja a su libre albedrío", y además "sin avisar".

En un audio remitido a los medios, el regidor censura estos hechos en base a "vídeos por WhatsApp" que se difundieron viralmente en la noche de este lunes en los que se veían un vuelo fletado desde Canarias a Granada, en donde venían inmigrantes "sin ningún tipo de control policial" y "sin nadie esperando" a su llegada, y que se ve cómo se les pregunta si les habían hecho pruebas PCR y decían que no.

El alcalde ha informado que ha preguntado al respecto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Inmaculada López, y "la respuesta es que venían en regla y que, por tanto, podían circular por donde quisieran".

📽 Sin PCR, sin control policial, sin que nadie les pregunte hacia dónde van o de dónde vienen.



⚠️ Según fuentes policiales, más de 4.000 han llegado ya a la Península.



Mientras limitan la movilidad a los españoles, inmigrantes ilegales campan a sus anchas por toda España.

"No me parece en absoluto normal que esa sea la postura del ministro del Interior, sin avisar a ninguna autoridad, sin avisarnos a nosotros, al Ayuntamiento de Granada, ni avisar, me imagino, tampoco a la Junta de Andalucía y actuar de esa manera", ha censurado el alcalde, que ha anunciado que el Ayuntamiento va a elevar una queja al respecto.

La Junta acusa de "deslealtad" al Gobierno

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este martes que el Gobierno central no ha "comunicado absolutamente nada" a la Administración andaluza sobre el vuelo llegado al aeropuerto de Granada con unos 200 inmigrantes procedentes de las islas Canarias, con lo que ha criticado la "deslealtad" del Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos.

En una entrevista en Canal Sur, Marín ha explicado que, tras visualizar él mismo los citados vídeos, los remitió al consejero de Presidencia e Interior, el popular Elías Bendodo, porque el Gobierno andaluz tenía conocimiento de vuelos de este tipo hacia los aeropuertos de Sevilla y Málaga, pero no se le había "comunicado absolutamente nada" de este vuelo a Granada procedente de Canarias.

Es por ello que ha mostrado su "sorpresa" y ha criticado la "deslealtad" del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos respecto a la Junta de Andalucía. Según ha dicho, Elías Bendodo ha intentado obtener información "por escrito, por correo electrónico y por llamada" a la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, pero hasta el momento no ha obtenido "ninguna información, ni una sola respuesta".

En ese sentido, ha recordado el cierre perimetral de Andalucía decretado por el Gobierno andaluz frente a la pandemia, lo que restringe la entrada de personas a Andalucía a los motivos estrictamente "esenciales".

"Desconocemos con qué autorizaciones han venido estas personas a Andalucía, vengan de donde vengan y sean quienes sean", ha dicho Marín, insistiendo en que el Gobierno central está actuando con la Junta de Andalucía "con una deslealtad absoluta en todos los términos y ámbitos, desde hace mucho tiempo".