Segundo día de retenciones kilométricas en la sierra madrileña debido a la afluencia de visitantes

⏰ Si no has salido aún YA ES TARDE para ir a la sierra.



🚘 Si no llevas cadenas, no sigas. Las puedes necesitar.



👉🏽 Si tienes y no sabes ponerlas, te explicamos cómo en este TUTORIAL. #BomberosCM#Madrid112#ASEM112pic.twitter.com/i9Q574w3TQ