El PP rechaza las "presiones" de Sánchez para renovar el CGPJ y admite que "nunca ha dicho 'no' a un acuerdo"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha advertido de que su partido no va a aceptar "ningún tipo de presión" del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que ha expresado la disposición de su formación a cerrar un pacto si se "cumplen" las condiciones que han puesto encima de la mesa.

"El PP nunca ha dicho 'no' a llegar a un acuerdo. El PP lo que ha dicho muy claramente al Gobierno de España es que hay unas condiciones muy claras y esas condiciones han de cumplirse", ha recalcado Montesinos en una entrevista concedida a Europa Press.

Así se ha pronunciado apenas unos días después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan registrado en el Congreso una nueva proposición de ley para limitar las funciones de un CGPJ que esté caducado, como ocurre en la actualidad.

"Este partido no acepta presiones"

Montesinos ha subrayado que el PP "no acepta presiones de parte del Gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias" y ha destacado que su partido "se debe a los españoles y su lealtad" es con ellos. "Lo primero que quiero dejar claro es que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ninguna", ha abundado.

En este punto, ha señalado que el PP va a seguir reivindicando "la separación de poderes y la independencia judicial" ante un Gobierno de coalición que, según ha dicho, "en multitud de ocasiones ha atacado a la jefatura del Estado, a las instituciones y al Poder Judicial". "Eso lo ha hecho un miembro del Gobierno tan destacado como un vicepresidente, el señor Iglesias", ha apostillado.

Dicho esto, Montesinos ha recordado las tres condiciones de su partido: en primer lugar, retirada de la reforma judicial de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en este proceso de renovación que "ha sido incluso criticada por la UE"; segundo, que Podemos "no entre en la ecuación de las negociaciones"; y que "se avance hacia la despolitización de la Justicia".

"Las tres condiciones que el presidente Casado ha planteado al Gobierno de España y el Partido Socialista están muy claras. Nuestras cartas están boca arriba", ha manifestado, para subrayar que en todo este proceso el PP "ha sido coherente".

Defensa del interés general si dejan fuera a Podemos

Al ser preguntado si ve factible cerrar ese acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ y si el PP es optimista, Montesinos ha respondido que su partido "nunca ha dicho 'no' a llegar a un acuerdo" sino que ha puesto encima de la mesa unas condiciones "muy claras".

"Y no vamos a aceptar presiones de ningún tipo. Siempre vamos a defender el interés general. Y defender el interés general en esta cuestión es, entre otras cosas, que Podemos no forme parte de las negociaciones", ha enfatizado.

Ante el hecho de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dé por cerrado ese acuerdo, a falta de hacerlo público, mientras que el PP ha negado ese extremo, Montesinos ha señalado que "en más de una ocasión se ha equivocado el ministro". Dicho esto, ha "ratificado" las declaraciones realizadas por su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en las que aseguró que "no es verdad" que haya un acuerdo para renovar el CGPJ.

Los indultos y el "peor escenario"

Al ser preguntado si cree que Moncloa puede acceder a conceder indultos a los presos del 'procés' después las manifestaciones de Podemos y ERC estos días abogando por que los dirigentes condenados queden libres antes de las catalanas de febrero, Montesinos ha admitido que se pone en el "peor escenario" porque Pedro Sánchez está dispuesto a cruzar "líneas rojas".

"Lo que está demostrando el presidente Sánchez es que está dispuesto a atravesar todas las líneas rojas. Todas. No hay una cosa que Pedro Sánchez haya dicho en el pasado que no iba a hacer, que con el paso de los meses no haya hecho. Ni una sola", ha aseverado.

Por todo ello, el responsable de Comunicación del PP ha reconocido que su partido se pone "en el peor escenario" porque "la palabra de Pedro Sánchez no vale nada". A su entender, el presidente del Gobierno "es sinónimo de mentira" y "de engaño a todos los españoles".

El PP recurrirá esos indultos si se conceden



Dicho esto, Montesinos ha recalcado que su partido recurrirá esos indultos a los condenados por el 'procés' si llegan a producirse porque el "compromiso" del líder del PP, Pablo Casado, es la "defensa del Estado de Derecho y de defensa de las instituciones ante algo que en un Estado normal no ocurriría".

Asimismo, el dirigente del PP ha denunciado que en un momento como el actual, cuando España ha pasado "una de las etapas más duras que se recuerda", el jefe del Ejecutivo no haya "descolgado el teléfono" para llamar a Pablo Casado y haya mantenido "una línea de interlocución fluida" con el líder de la oposición. "El presidente de Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias", ha manifestado.

Montesinos ha recordado que Casado ha dejado claro en muchas ocasiones que "atendería la llamada de Moncloa" pero Sánchez ha decidido "no contar con el principal partido de la oposición", algo que, a su juicio, es "un error". "El Gobierno de España se ha equivocado este año al no contar con el PP y con esa mano tendida", ha proclamado.

Preguntado entonces si ve difícil que se pueda renovar tanto el CGPJ como otros órganos institucionales pendientes si no se produce ese diálogo, ha señalado que, sin entrar en hipótesis, la interlocución de presidente del Gobierno y del líder de la oposición "siempre es buena para España".