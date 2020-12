Tensión entre Rafael Amargo y María Patiño: "A la de la vena ni la nombro"

Rafael Amargo lo tiene claro: no quiere tener ningún tipo de relación con María Patiño. El bailarín lo confesó este lunes en Socialité, el programa en el que fue entrevistado en directo por una reportera a la salida de un restaurante.

El bailarín agradeció el apoyo recibido por parte de algunos rostros de Sálvame tras su puesta en libertad: "Quiero agradecer a todos los compañeros periodistas de los programas del corazón porque la mayoría me están defendiendo. Me conocen muy bien. A Belén Esteban, Kiko Matamoros, Antonio David Flores...".

Sin embargo, el artista, visiblemente molesto, no dudo en apartar a la presentadora de Socialité de la lista: "Evidentemente a la de la vena ni la nombro".

Tras escuchar sus palabras, Patiño no se quedó callada. "Demuestra que no ha visto el programa", dijo, relacionando su actitud a un episodio del pasado: "Esto viene por defender los derechos de las bailarinas que no había pagado".

Finalmente, la periodista lanzó un breve y contundente mensaje: "Si por esto hace referencia a mi vena bienvenido sea. Voy a seguir haciendo lo mismo".