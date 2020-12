Iván, en 'First dates': "La gente bajita me hace gracia y me parece muy cuca"

La cita de Iván y Kano este lunes en First dates fue de esas cenas del programa de Cuatro que los espectadores pueden adivinar el final, ya que, al ver la conexión entre ambos desde el principio, todo indicaba que sí querrían volver a quedar.

Carlos Sobera recibió en primer lugar al zaragozano, que comentó que era un enamorado de la cultura japonesa y se definió como "una persona rara". El presentador se sorprendió: "Nunca nadie ha empezado así".

"No sé cómo definirme, soy un bicho raro. Sexualmente me gustan chicos, chicas... me da igual que me pongan, si me gusta una persona es porque me atrae de cómo es por dentro", explicó Iván.

El joven señaló que "me da igual como sea físicamente, pero me gusta la gente bajita. Suena feo, pero me hace gracia y me parece muy cuca. Son adorables y ojalá fuera bajito, no me gusta ser alto".

Su cita llegó desde Burgos y cumplía una de las solicitudes de Iván, y es que Kano era más bajito que él, es más, cuando se conocieron, el estudiante afirmó que "es muy alto, tiene cuerpo para ser bajito, pero es súper alto. Me he quedado...".

Durante la cena, ambos coincidieron en gustos y aficiones, tanto que al final Iván señaló entre risas que "no me has dejado comer tranquilo. Me he reído tanto que no he podido probar nada".

El zaragozano sí que quiso tener una segunda cita con Kano, y el burgalés también quiso volver a quedar con Iván porque "me lo he pasado muy bien". Ambos acordaron en buscar "un punto intermedio donde poder vernos".